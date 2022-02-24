Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST1.885-6.51EURO16.092.82USD14.172.57ALTIN885.614.38
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    SağlıkHipertansiyonu olanlar dikkat! Kalp atış hızında yükselme...
    HaberlerSağlık Haberleri Hipertansiyonu olanlar dikkat! Kalp atış hızında yükselme...
    ABONE OL

    Hipertansiyonu olanlar dikkat! Kalp atış hızında yükselme...

    Hipertansiyonu olanlara kritik uyarılar geldi. Normal olarak kabul edilen değerler büyük tansiyon 140 mmHg, küçük tansiyon için ise 90 mmHg olarak ifade edilmektedir. Kalpten pompalanan kan miktarı ile birlikte damarların göstermiş olduğu direnç sonu kan basıncı oluşmaktadır. İç Hastalıkları uzmanı Dr. Ali Öztürk önemli bilgilendirmelerde bulundu.

    • 24 Şubat 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
    • 24 Şubat 2022 - 11:41 • Son Güncelleme:
    1Hipertansiyonu olanlar dikkat Kalp atış hızında yükselme...

    En önemli belirtiler arasında baş dönmesi, kulak çınlaması, baş ağrısı, bulantı, kusma, burun kanaması ve çarpıntı vb. şikayetler oluşmaktadır.

    2HİPERTANSİYONUN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

    HİPERTANSİYONUN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

    Uzman bir doktor tarafından yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda hastaya verilen en uygun ilaç ile tedavi süreci başlamaktadır. Tansiyonun kontrol altına alınması görülebilecek böbrek, kalp, göz, beyin gibi organlarda herhangi bir sorun oluşmasını engellemekte ve ölüm riskini azaltmaktadır. Ayrıca, ilaç kullanımı dışında hastanın yaşam tarzı haline getirmesi gereken ve dikkat etmesi gereken birkaç unsur vardır. Örneğin; diyet yapılması, sigara kullanılmaması, egzersiz yapılması oldukça önemlidir.

    3HASTALIĞIN İLK BELİRTİLERİ BAŞ AĞRISI VE BULANTI

    HASTALIĞIN İLK BELİRTİLERİ BAŞ AĞRISI VE BULANTI

    Vücutta ihtiyaç duyulan kan basıncının çeşitli sebeplerden dolayı aniden yükselmesi ve bu durum sonucunda kişiyi dirençsiz bırakması ile kendisini göstermektedir. Ani ve şiddetli belirtiler ile ortaya çıkarken, bazı durumlarda hissedilmesi oldukça yavaştır.

    4Hipertansiyonu olanlar dikkat Kalp atış hızında yükselme...

    Ani bir tansiyon yükselmesi ile oluşan belirtiler; şiddetli baş ağrısı, denge bozukluğu ve baş dönmesidir. Bu belirtilerin yanı sıra göğüs kafesinde hissedilen sıkışma, çarpıntı, kalpte hissedilen ağrı ve kalp atış hızında yükselme görülebilmektedir.

    5Hipertansiyonu olanlar dikkat Kalp atış hızında yükselme...

    Hasta çoğu zaman hareket edemeyecek duruma gelebilmekte ve hissedilen kulak çınlamaları ile birlikte kalbin attığı her anı duyuyormuş hissi ortaya çıkmaktadır. Ani yükselen tansiyonla birlikte hastalarda burun kanaması da görülmektedir. Bu durumda sakin kalmalı ve gerekli müdahale yapılmalıdır.

    6ANİ TANSİYON YÜKSELMESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

    ANİ TANSİYON YÜKSELMESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

    Oldukça yaygın görülen bir hastalıktır. Bu durumda hastaların ve hasta yakınlarının ani yükselen tansiyon durumda nasıl davranılmaları gerektiği konusunda bilgileri olmaları gerekmektedir. Doğru bir müdahale yapılması hasta için hayati önem taşımaktadır. Ani yükselen tansiyon durumunda yapılması gerekenler; hasta ilaç kullanılıyorsa öncelikle ilacı verilmelidir. Daha sonra alanında uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. (CNN Türk)

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Röntgen odasında genç kıza iğrenç taciz! 'Taytın kalın çıkarabilir misin?'

    Röntgen odasında genç kıza iğrenç taciz! 'Taytın kalın çıkarabilir misin?'

    Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor!

    Ukrayna’da başkent Kiev’de sirenler çalıyor, halk kenti terk ediyor!

    Taşıt kredisinde vade ve miktar düzenlemesi! Etkisini anında gösterdi, yüzde 50 artış...

    Taşıt kredisinde vade ve miktar düzenlemesi! Etkisini anında gösterdi, yüzde 50 artış...

    Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Erken emeklilik yolu açıldı, Bağ-Kur ve SSK'lı....

    Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Erken emeklilik yolu açıldı, Bağ-Kur ve SSK'lı....