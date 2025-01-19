Hibe, kredi, taşınma ve kira yardımı... Evi dönüşene destek rehberi
Deprem konutlarının inşasında sona yaklaşıldı. Yapılan açıklamalar gösteriyor ki, bu yıl sosyal konut ve kentsel dönüşüm hükümetin öncelikli gündemi haline gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşüme ayırdıkları kaynağı 3 kat artıracaklarını dile getirdi. Peki vatandaş bu kaynaktan nasıl faydalanacak, hangi destekleri alabilecek?
• 19 Ocak 2025 - 07:13 • Son Güncelleme:
• 19 Ocak 2025 - 07:13 • Son Güncelleme: