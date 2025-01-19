Hibe, kredi, taşınma ve kira yardımı... Evi dönüşene destek rehberi

İBB DÖNÜŞÜMDE NELER YAPIYOR?





İSTANBUL’da 600 bini çok riskli 1.5 milyon konut yenilenmeyi bekliyor. Deprem olmadan ardı ardına çöken binalar dönüşümün hızlanması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda, bakanlık desteklerinin yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB) vatandaşı destekler adımlar atıyor. İBB yetkililerinin verdiği bilgilere göre son durum şöyle:



KİPTAŞ ve İstanbul İmar AŞ paydaşlığıyla yürütülen ‘İstanbul Yenileniyor’ projesi kapsamında, vatandaşlara bir reçete çıkarıp, oluşabilecek maliyetler hesaplanıyor. Mevcutta en düşük metrekare maliyeti ortalama 27 bin TL. Tek yapılarda 18 ay vade farksız, çoklu yapılarda 24 ay vade farksız olmak üzere KİPTAŞ’a ödeme imkanı sunuluyor. Ya da KİPTAŞ bankalara kefalet vererek vatandaşa kredi kullandırılıyor.



Hızlı Tarama Yöntemi ile en riskli grupta olduğunu tespit edilen binalar için yapılan kentsel dönüşüm kira yardımları yüzde 55 artırıldı. İstanbul’da ikamet eden maliklere 18 ay verilen kira desteği 7 bin TL’ye çıkarıldı. Emeklilere ise 9 bin TL ödeniyor. Kiracılara 12 ay sağlanan aylık yardım da yine 7 bin TL’ye çıkarıldı. Kiracı emekli ise 9 bin TL alıyor. Binada ikamet etmeyen maliklere aylık 4 bin 500 TL ödenmesine karar verildi. İBB’den kira yardımı alanlar aynı zamanda bakanlığın verdiği kira yardımından da yararlanabiliyor.



KİPTAŞ ile uzlaşma sağlanan projelerde, hane halkı toplam geliri 3 asgari ücretin altında olanlara ayrıca destek veriliyor. Düşük gelirli vatandaşların borçlanma bedelinin yüzde 40-60’ı, bu vatandaşların emekli olması halinde ise yüzde 45-65’i İBB tarafından karşılanıyor.