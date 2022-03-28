Herkes Joachim Löw geliyor diye beklerken... Ali Koç'tan yılın sürprizi! Yeni teknik direktör...
Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen usta spor yazarı Faik Çetiner'in 'yeni teknik direktör' iddiası ortalığı karıştırdı. Çetiner, "Ali Koç, Joachim Löw'le görüşmelere devam etse de sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı. İşte sarı lacivertli kulüpteki o sıcak gelişme...
Son olarak 2013-2014 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle önemli adımlar atılması bekleniyor. Sarı Lacivertlilerde başkan Ali Koç ve kurmayları yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Teknik direktör konusuna değinecek bir şey olsa değinirim. Az kaldı ama" ifadelerini kullanmıştı.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'de başarılı bir dönem geçirse de yönetim sezon sonu için farklı bir isim düşünüyor. En çok konuşulan isimlerin başında ise Alman teknik adam Joachim Löw geliyor.
Fenerbahçe'de başarılı bir 10 maçı geride bırakan İsmail Kartal'ın Joachim Löw'ün yardımcısı olacağı iddia edilmişti. Başkan Ali Koç bu konuya ilişkin "İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. Yardımcı hoca olmayı istememek, İsmail hocanın en doğal hakkıdır. İsmail hoca, bize daha çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir." sözlerini kullanmıştı.
Durum böyleyken, işi nedeniyle yılın büyük bölümünü yurt dışında geçiren, futbola büyük ilgi duyan bir arkadaşımın verdiği bilgiler, kafamda soru işareti oluşturdu. Bu arkadaşım, Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı olan, Hırvat futbolunun unutulmaz golcüsü Davor Şuker ile bir araya geldiğini söyledi ve ekledi...
“Fenerbahçe her ne kadar Löw ile ilgileniyor olsa da başkan Koç, alternatif olarak bir Hırvat teknik adamla da temasta. Davor Şuker’le de bu konu hakkında görüşmüş. Bizzat Şuker’in yanında bulunan bir dostum bunu anlattı. Fenerbahçe’ye Hırvat bir hoca gelirse şaşırma. Ancak kesinlikle Slaven Bilic değil...”
Biraz geçmişe dönersek, Ali Koç’un Hırvat teknik adamlara ilgisi yeni bir şey değil. Daha önce kendisi, Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Daliç ile anlaştıklarını, ancak EURO 2020’nin koronavirüs nedeniyle ertelenmesi sonrası bu projenin suya düştüğünü söylemişti.
Akıllara yine Daliç ismi gelebilir ama pek olası değil. Çünkü başarılı hoca, kasım ayında Hırvatistan’ın başında Dünya Kupası’na katılmaya hazırlanıyor. Daliç’in şu anda Hırvatistan’ı bırakması olası görünmüyor. Ali Koç’un da ‘hem Hırvatistan’ı hem Fenerbahçe’yi çalıştırma’ formülüne sıcak bakacağını sanmıyorum.
Aldığım bilgi, masadaki ismin Niko Kovac olduğu yönünde. Kovac da Sarı-Lacivertliler’in ilk kez gündemine gelmiyor. Daha önce de birçok kez Fenerbahçe ile adı anılmıştı. Bayern Münih gibi bir devi çalıştırması, Monaco’da gençleri de kullanarak rekabetçi bir takım yaratması, 50 yaşındaki teknik adamı mantıklı bir tercih yapıyor. Kovac, ocak ayında Monaco’dan ayrıldı ve anlaşma sağlanması halinde şimdiden Sarı-Lacivertliler için çalışmalara başlayabilir. Löw, halen Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı ancak Ali Koç’un bir anda Kovac’ı açıklaması, benim için şaşırtıcı olmaz.
Niko Kovac, Hırvatistan U21 Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra 2013'te Hırvatistan Milli Takımı'nın başına geçti. Takımını 2014 Dünya Kupası'na taşıyan başarılı hoca, 2015'te görevinden ayrıldı. Kovac, 8 Mart 2016'da Frankfurt ile anlaştı. Hıvat çalıştırıcı, Alman ekibinde yaptıklarıyla tüm dünyada ses getirdi. Frankfurt, Kovac'ın ilk sezonunda 11 yıl sonra Almanya Kupası'nda finale yükseldi.
2017-18'de ise Kırmızı-Siyahlılar, Kovac yönetiminde Bayern Münih'i yenerek Almanya Kupası'nı müzesine götürdü. 2018-19'da, bir dönem formasını giydiği Bayern Münih'in başına geçen Hırvat teknik adam, ilk sezonunda ligde şampiyon oldu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı. Kovac, 3 Kasım 2019'da eski takımı Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik yenilgi sonrası Bayern Münih'ten ayrıldı. Geçen sezonun başında Monaco'yla anlaşan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Fransız ekibini lidge 3. yaptı. Ayrıca Tchoumani, Sofiane Diop, Ballo-Toure gibi genç isimlerin gelişiminde büyük rol oynadı. 1 Ocak'ta Monaco'nun Kovac'la yolları ayırması, taraftarların tepkisini çekti.