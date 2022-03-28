Herkes Joachim Löw geliyor diye beklerken... Ali Koç'tan yılın sürprizi! Yeni teknik direktör...

Aldığım bilgi, masadaki ismin Niko Kovac olduğu yönünde. Kovac da Sarı-Lacivertliler’in ilk kez gündemine gelmiyor. Daha önce de birçok kez Fenerbahçe ile adı anılmıştı. Bayern Münih gibi bir devi çalıştırması, Monaco’da gençleri de kullanarak rekabetçi bir takım yaratması, 50 yaşındaki teknik adamı mantıklı bir tercih yapıyor. Kovac, ocak ayında Monaco’dan ayrıldı ve anlaşma sağlanması halinde şimdiden Sarı-Lacivertliler için çalışmalara başlayabilir. Löw, halen Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı ancak Ali Koç’un bir anda Kovac’ı açıklaması, benim için şaşırtıcı olmaz.