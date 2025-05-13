Her biri servet değerinde! İstanbul’da pırlanta kaçakçılarına büyük darbe
Yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı yollarla yaklaşık 250 milyon lira değerinde zümrüt, pırlanta gibi değerli taşları getiren şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taş, 940 adet değerli taşla işlenmiş kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi.
• 13 Mayıs 2025 - 13:00 • Son Güncelleme:
• 13 Mayıs 2025 - 13:00 • Son Güncelleme: