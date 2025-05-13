Her biri servet değerinde! İstanbul’da pırlanta kaçakçılarına büyük darbe

Çalışmaların devamında Fatih ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi daha gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan; 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taş, 940 adet değerli taşla işlenmiş kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi.