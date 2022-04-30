TATLI PATATES

Diyetlerde patatese Ã§ok fazla yer verilmez ama tatlÄ± patates yaÄŸ yakma Ã¶zelliÄŸiyle bir istisna olabilir. Hem lif hem de bir antioksidan olan betakaroten deposu tatlÄ± patates kan ÅŸekerinizi dengelemeye de yardÄ±mcÄ± oluyor. Ä°nsÃ¼lin direncini de dÃ¼ÅŸÃ¼ren betakaroten sayesinde aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kaloriler yaÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼yor. Hatta tatlÄ± patatesin vÃ¼cutta yaÄŸÄ± harekete geÃ§iren adiponektin hormonunun salgÄ±sÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã§alÄ±ÅŸmalar da mevcut.