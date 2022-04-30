Hepsi hÄ±zlÄ± kilo verdiriyor, diyet yapanlarÄ±n aradÄ±ÄŸÄ± liste! Günde 1 adet tüketmek bile yetiyor...
Hepsi diyet yapanlar iÃ§in mucizeler yaratÄ±yor, hÄ±zlÄ± kilo verdiriyor, protein deposu, kas kÃ¼tlesini artÄ±rÄ±yor ve daha uzun sÃ¼re tok kalmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. YaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±yor, insÃ¼line hassasiyetini artÄ±rarak kilo vermeye destek oluyor. Omega-3 bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok zengin, gÃ¼nde 1 adet tÃ¼ketmek bile yetiyor, uykudan 2-3 saat Ã¶nce yenirse Ã§ok etkili oluyor. C vitamini aÃ§Ä±sÄ±ndan en zengin besin olduÄŸu biliniyor, kandaki stres hormonu kortizolÃ¼ kontrol altÄ±na alÄ±yor. GÄ±dalardan alÄ±nan kalori miktarÄ±nÄ± azaltmaya yardÄ±mcÄ± oluyor, inflamasyonu ve stres hormonu seviyesini dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor. Bel kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltmaya yardÄ±mcÄ± oluyor, kan ÅŸekeri seviyesini dÃ¼zenliyor.
Kilo vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken ne yemediÄŸiniz kadar ne yediÄŸiniz de Ã¶nemli. YaÄŸ yakan bu yiyecekler kilo vermenizi hÄ±zlandÄ±racak ve kolaylaÅŸtÄ±racak. ZayÄ±flamak emek ve Ã§aba ister. AkÅŸamdan sabaha sihirli deÄŸnek deÄŸmiÅŸÃ§esine kilo vermenizi saÄŸlayan bir formÃ¼l yoktur ancak doÄŸru ÅŸeyleri yiyerek kilo verme sÃ¼recinizi hÄ±zlandÄ±rabilirsiniz. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da yaÄŸ yakan yiyecekler geliyor. Listede yer alan yiyecekler yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±cÄ± etkileriyle kilo vermenize yardÄ±mcÄ± olacaklar. Ä°ÅŸte o liste...
SÃœT, YOÄžURT VE PEYNÄ°R
Bu Ã¼Ã§lÃ¼nÃ¼n sÄ±rrÄ± bolca bulundurduklarÄ± kalsiyum. Bilimsel araÅŸtÄ±rmalar kalsiyum tÃ¼ketimini artÄ±rmanÄ±n vÃ¼cutta yaÄŸ kÃ¼tlesinin kÃ¼Ã§Ã¼lmesine yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Bunun nedeni de kalsiyumun, yaÄŸ hÃ¼crelerini bÃ¼yÃ¼ten vitaminin vÃ¼cuttaki seviyesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi.
YULAF VE ARPA
Bol lifli tahÄ±llar olan yulaf ve arpa bu Ã¶zellikleriyle yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±cÄ± bir etkiye sahip. AynÄ± zamanda Ã§ok doyurucu olduklarÄ± iÃ§in fazla yemenize de engel oluyorlar. Ã–zellikle arpa kan ÅŸekerini yavaÅŸ yavaÅŸ yÃ¼kselttiÄŸinden acÄ±kmayÄ± diÄŸer tahÄ±llara kÄ±yasla daha fazla geciktiriyor.
YEÅžÄ°L Ã‡AY
YeÅŸil Ã§ayÄ±n yaÄŸ yakÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi iÃ§indeki katehin maddesinden geliyor. Bu madde metabolizma hÄ±zÄ±nÄ± ve karaciÄŸerin yaÄŸ yakma hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. YeÅŸil Ã§ay Ã¶zellikle karÄ±n bÃ¶lgesindeki yaÄŸlarÄ± hedef alÄ±yor. YeÅŸil Ã§ayÄ±n iÃ§ine limon suyu ekleyerek faydasÄ±nÄ± daha da artÄ±rabilirsiniz.
YUMURTA
Protein deposu yumurta, bu Ã¶zelliÄŸi sayesinde tam bir yaÄŸ dÃ¼ÅŸmanÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ vÃ¼cut proteini yakmak iÃ§in daha fazla enerji (yani kalori) harcÄ±yor. AynÄ± zamanda kas kÃ¼tlenizi artÄ±rÄ±yor ve daha uzun sÃ¼re tok kalmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor.
CEVÄ°Z VE BADEM
Ceviz ve badem iÃ§lerindeki saÄŸlÄ±klÄ± yaÄŸlar sayesinde yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±yorlar. KulaÄŸa biraz tuhaf gelebilir ama saÄŸlÄ±klÄ± yaÄŸlar aslÄ±nda vÃ¼cudunuzdaki yaÄŸ birikimini azaltmakta Ã§ok etkili. Ceviz ve bademin yapÄ±larÄ±ndaki lif ve proteinin yanÄ± sÄ±ra iyi yaÄŸlar, vÃ¼cudun insÃ¼line hassasiyetini artÄ±rarak kilo vermeye destek oluyor.
SOMON
Somon tam bir omega-3 deposu ve yaÄŸ yakÄ±cÄ± olmasÄ±nÄ± da bu Ã¶zelliÄŸine borÃ§lu. Bilim insanlarÄ± iliÅŸkiyi henÃ¼z kesin olarak Ã§Ã¶zebilmiÅŸ deÄŸil ama omega-3 yaÄŸ asitleri vÃ¼cutta yaÄŸ kÃ¼tlesini kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼yor. Ãœstelik somon gibi yaÄŸlÄ± balÄ±klarÄ± tÃ¼kettiÄŸinizde omega-3 sayesinde daha uzun sÃ¼re tok kalÄ±yorsunuz.
ELMA VE ARMUT
Bu iki meyvede bulunan flavonoid adÄ± verilen maddeler yaÄŸ hÃ¼creleriyle adeta savaÅŸÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu madde vÃ¼cutta harcanan enerjiyi, kaslardaki glikoz tÃ¼ketimini ve yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. GÃ¼nde 1 adet muhakkak tÃ¼ketmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.
KETEN TOHUMU
Keten tohumu yaÄŸÄ±nda bulunan ve lignan adÄ± verilen madde, vÃ¼cutta Ã¶strojene benzer etkiler yapÄ±yor ve Ã¶zellikle kadÄ±nlarda menopoz sonrasÄ± dÃ¶nemde vÃ¼cuttaki yaÄŸ kÃ¼tlesinin ve beden kitle endeksinin aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekilmesine yardÄ±mcÄ± oluyor. YoÄŸurda, salatalara ya da kahvaltÄ±lÄ±k gevreklerinize dahil edebilirsiniz.
SÄ°RKE
Sirkenin asidik yapÄ±sÄ± tam bir yaÄŸ dÃ¼ÅŸmanÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ vÃ¼cudun yaÄŸ yakmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olan enzimleri Ã¼reten genleri tetikliyor. Bunun iÃ§in gÃ¼nde bir yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sirke iÃ§meniz yeterli.
VÄ°ÅžNE
ViÅŸne saÄŸlÄ±klÄ± bir uykunun anahtarÄ± olan melatonin maddesiyle dolu. SaÄŸlÄ±klÄ± bir uyku da enerjik ve hareketli olmanÄ±n en Ã¶nemli koÅŸulu. Ãœstelik yorgun olduÄŸunuzda canÄ±nÄ±zÄ±n daha yÃ¼ksek kalorili yiyecekler Ã§ektiÄŸi de bilimsel araÅŸtÄ±rmalarla kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ. Uykudan 2-3 saat Ã¶nce viÅŸne tÃ¼ketmek kilo vermenize destek olacak.
TATLI PATATES
Diyetlerde patatese Ã§ok fazla yer verilmez ama tatlÄ± patates yaÄŸ yakma Ã¶zelliÄŸiyle bir istisna olabilir. Hem lif hem de bir antioksidan olan betakaroten deposu tatlÄ± patates kan ÅŸekerinizi dengelemeye de yardÄ±mcÄ± oluyor. Ä°nsÃ¼lin direncini de dÃ¼ÅŸÃ¼ren betakaroten sayesinde aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kaloriler yaÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼yor. Hatta tatlÄ± patatesin vÃ¼cutta yaÄŸÄ± harekete geÃ§iren adiponektin hormonunun salgÄ±sÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã§alÄ±ÅŸmalar da mevcut.
ESMER PÄ°RÄ°NÃ‡ Â
Bir lif deposu daha! Ä°ÅŸlenmiÅŸ beyaz pirinÃ§, makarna ya da ekmek yerine tercih edebileceÄŸiniz esmer pirinÃ§, vÃ¼cutta daha kolay parÃ§alanÄ±yor. Kalorisi aynÄ± olsa da esmer pirinÃ§ tÃ¼ketenlerde karÄ±n yaÄŸlanmasÄ±nÄ±n daha az olduÄŸu araÅŸtÄ±rmalarla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ.
SARIMSAK VE SOÄžAN
Bu ikilinin acÄ± ve kokulu olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan allisin maddesi aynÄ± zamanda yaÄŸla savaÅŸta bÃ¼yÃ¼k rol oynuyor. Ãœstelik her sarÄ±msak ve soÄŸanda bulunan yaÄŸlar da vÃ¼cutta yaÄŸ birikimini ve kilo artÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã¶nlÃ¼yor.
KAN PORTAKALI
TurunÃ§giller arasÄ±nda C vitamini aÃ§Ä±sÄ±ndan en zengin olan meyve kan portakalÄ±. C vitamini de kandaki stres hormonu kortizolÃ¼ kontrol altÄ±na alÄ±yor. Peki bunun yaÄŸla ilgisi ne? Kortizol yÃ¼ksek olduÄŸunda vÃ¼cudunuzda Ã¶zellikle karÄ±n kÄ±smÄ±nda yaÄŸ depolanmasÄ±na neden oluyor.
ACI BÄ°BER
TÃ¼rÃ¼ ne olursa olsun acÄ± biberlerde bulunan kapsaisin maddesi metabolizma hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rarak enerji tÃ¼ketimini hÄ±zlandÄ±rÄ±yor. Bunun yanÄ± sÄ±ra acÄ± daha kÄ±sa sÃ¼rede doymanÄ±zÄ± ve uzun sÃ¼re tok kalmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor.
FISTIK EZMESÄ°
KÄ±zarmÄ±ÅŸ ekmeÄŸin ya da elma dilimlerinin Ã¼zerine sÃ¼receÄŸiniz bir-iki kaÅŸÄ±k fÄ±stÄ±k ezmesi, saÄŸlÄ±klÄ± yaÄŸlar, proteinler ve lifler tÃ¼ketmenizi ve kÄ±sa sÃ¼rede doymanÄ±zÄ± saÄŸlayacak. Ãœstelik yapÄ±sÄ±ndaki tekli doymamÄ±ÅŸ yaÄŸlar da kilo vermenizi kolaylaÅŸtÄ±racak. Ancak abartmayÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ fÄ±stÄ±k ezmesi Ã§ok kalorili. Bir de mÃ¼mkÃ¼nse ÅŸekersiz olanlarÄ±nÄ± tercih etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.
KAHVE VE Ã‡AY
Kahve ve Ã§ayda bulunan kafein, metabolizma hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor ve daha fazla kalori yakmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Ancak gÃ¼nde 300 miligramÄ± aÅŸmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu da 2 fincan kahve ya da 4 fincan Ã§ay demek. Ã‡ok fazla kafein tÃ¼kettiÄŸinizde serotonin Ã¼retiminizi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼p depresif bir ruh haline girme tehlikesi yaÅŸayabilirsiniz.
ZERDEÃ‡AL
Son yÄ±llarÄ±n favori baharatÄ± zerdeÃ§alÄ±n sÄ±rrÄ± iÃ§indeki kurkumin maddesi. YaÄŸ hÃ¼crelerinin hayatta kalmasÄ± iÃ§in gerekli damarlarÄ±n geliÅŸimini Ã¶nleyen ve vÃ¼cutta inflamasyonu Ã¶nleyen zerdeÃ§al bu Ã¶zellikleriyle yaÄŸa karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor.
SU
SÃ¶ylemeye gerek bile yok ama yine de sÃ¶yleyelim... Ã–zellikle soÄŸuk su metabolizma hÄ±zÄ±nÄ±zÄ± artÄ±rÄ±yor ve daha fazla kalori yakmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Suyu iÃ§ebildiÄŸiniz kadar soÄŸuk iÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.
ZEYTÄ°NYAÄžI
YapÄ±sÄ±ndaki tekli doymamÄ±ÅŸ yaÄŸlarla, vÃ¼cutta yaÄŸlanmayla mÃ¼cadele etmenize destek olan bir yiyecek daha. Ancak zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n kalorisinin de oldukÃ§a yÃ¼ksek olduÄŸunu ve bu nedenle abartmadan tÃ¼ketmeniz gerektiÄŸini unutmayÄ±n.
FASULYE, NOHUT, MERCÄ°MEK
SofralarÄ±mÄ±zdan eksik olmayan bakliyatlar lif aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok zenginler ve lif tÃ¼ketimini artÄ±ran kiÅŸilerin daha zayÄ±f olduklarÄ± biliniyor. Lifli yiyecekler Ã¶zellikle karÄ±n yaÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶nlÃ¼yor.
GREYFURT
Greyfurt da bir lif deposu. Ã‡Ã¶zÃ¼nebilir bu lifler uzun sÃ¼rede sindiriliyor ve daha uzun sÃ¼re tok kalmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. KarÄ±n yaÄŸlarÄ±ndan kurtulmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olan bu meyveyi gÃ¼nde 1 Ã¶ÄŸÃ¼n yemekten Ã¶nce yarÄ±m greyfurt ÅŸeklinde tÃ¼ketebilirsiniz.
AVOKADO
BirÃ§ok bitki gibi avokadodaki yaÄŸlarÄ±n da yÃ¼zde 75'i iyi yaÄŸlar. Ä°Ã§indeki tekli doymamÄ±ÅŸ yaÄŸ asitleri ile avokado kalbe faydalÄ± ve doyurucu. Ã–ÄŸÃ¼n baÅŸÄ±na yarÄ±m avokado hem daha hÄ±zlÄ± doymanÄ±zÄ± hem de daha geÃ§ acÄ±kmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak.
KARABÄ°BER
AcÄ± biber yemekten hoÅŸlanmÄ±yorsanÄ±z bir de karabiber deneyin. Ä°Ã§inde bulunan piperin maddesi yiyeceklerin sindirim kanalÄ±ndaki hareketini hÄ±zlandÄ±rÄ±yor ve bÃ¶ylece gÄ±dalardan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kalori miktarÄ±nÄ± azaltmaya yardÄ±mcÄ± oluyor.
YABANMERSÄ°NÄ°
Yabanmersini kalorisi en dÃ¼ÅŸÃ¼k meyvelerden biri. AynÄ± zamanda bazÄ± araÅŸtÄ±rmalarda karÄ±n yaÄŸlarÄ±nÄ± azaltmaya yardÄ±mcÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ. Bunun sebebinin yabanmersinindeki antioksidan bir maddenin inflamasyonu ve stres hormonu seviyesini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi olduÄŸu tahmin ediliyor.
ZENCEFÄ°L
Zencefilde bulunan gingerol maddesi kapsaisin ve piperinin akrabasÄ±. Bu madde de vÃ¼cut sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rarak daha fazla kalori yakÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. AynÄ± zamanda aÃ§lÄ±k seviyesini kontrol altÄ±na almaya yarÄ±yor. Limonlu zencefil Ã§ayÄ±nÄ± da beslenmenize eklemelisiniz.
KÄ°NOA
Kinoada bulunan betain maddesi kas geliÅŸimini ve yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±ran bir aminoasit. AyrÄ±ca protein ve lif deposu olan kinoa Ã§ok da doyurucu. PirinÃ§ ya da makarna yerine kinoa tÃ¼ketmeyi deneyin.
TURÅžU
TurÅŸuda bulunan canlÄ± bakteriler yani probiyotikler baÄŸÄ±rsak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± desteklerken, ÅŸiÅŸkinliÄŸi Ã¶nlÃ¼yor. SaÄŸlÄ±klÄ± baÄŸÄ±rsaklar da bel kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltmaya yardÄ±mcÄ± oluyor.
Ã‡ORBA
Ã‡orba gayet doyurucu bir yemek. Ã–zellikle de kremalÄ± ve unlu Ã§orbalar yerine et ve sebze suyu bazlÄ±, proteinli Ã§orbalarÄ± tercih ediyorsanÄ±z az kaloriyle Ã§ok doymak mÃ¼mkÃ¼n. YemeÄŸin Ã¶nÃ¼nde ya da tek baÅŸÄ±na bir Ã¶ÄŸÃ¼n olarak bol bol Ã§orba tÃ¼ketin.
PATATES
Patates, yaÄŸ yakan yiyecekler arasÄ±nda en mÃ¼kemmellerinden biri olabilir. Bir araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re haÅŸlanmÄ±ÅŸ patates her gÃ¼n tÃ¼kettiÄŸimiz yiyecekler arasÄ±nda en doyurucusu. Ãœstelik sadece boÅŸ kalori de deÄŸil, patates yediÄŸinizde bol miktarda potasyum alÄ±yorsunuz. Bu da vÃ¼cudunuzda sodyum miktarÄ±nÄ± dÃ¼zenleyip Ã¶demi ve ÅŸiÅŸkinliÄŸi Ã¶nlÃ¼yor. Ãœstelik haÅŸlanmÄ±ÅŸ patatesi yemeden Ã¶nce soÄŸutursanÄ±z iÃ§inde sindirilmesi uzun sÃ¼ren ve kilo vermenizi saÄŸlayan direnÃ§li niÅŸasta oluÅŸuyor.
TARÃ‡IN
TarÃ§Ä±n tatlÄ± ihtiyacÄ±nÄ±zÄ± azaltÄ±p kan ÅŸekeri seviyenizi dÃ¼zenliyor. VÃ¼cut sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve metabolizma hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rarak daha fazla kalori yakÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. AynÄ± zamanda vÃ¼cutta insÃ¼lin seviyesini dÃ¼zenlemeye yardÄ±mcÄ± olan tarÃ§Ä±nÄ±n iÃ§indeki sinnamaldehit maddesinin yaÄŸ yakÄ±cÄ± etkisi olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.
KARPUZ
Karpuzun sÄ±rrÄ± yÃ¼zde 92'sini oluÅŸturan su. BÃ¶ylece hem az kalori alarak kolayca doymanÄ±zÄ± hem de tatlÄ± ihtiyacÄ±nÄ±zÄ± gidermenizi saÄŸlÄ±yor. Karpuzda ayrÄ±ca likopen isimli antioksidan ile A ve C vitamini de var. Hayvanlarda yapÄ±lan deneylerde karpuz Ã¶zÃ¼ tÃ¼keten deneklerin yaÄŸ aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± beslendiklerinde diÄŸerlerine gÃ¶re daha az kilo aldÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ.
KARALAHANA, ISPANAKKoyu yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hacimli olmalarÄ±na karÅŸÄ±n Ã§ok az kalori taÅŸÄ±yor. AynÄ± zamanda stres hormonuyla savaÅŸan C vitamini ve yiyeceklerin enerjiye dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini saÄŸlayan magnezyum iÃ§eriyorlar. AyrÄ±ca bu sebzelerde bulunan tilakoid maddesi, yediklerinizdeki yaÄŸÄ±n vÃ¼cutta tutulmasÄ±nÄ± engelliyor. (AkÅŸam)