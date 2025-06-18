Haziran'ın ortasında kar yağdı! Yaylaya çıkanlar şoke oldu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavron yaylaları kar yağışının ardından beyaza büründü. Yaylaya çıkan vatandaşlar ve işletmeciler durumu çok şaşırdı. Yaylada yıllardır işletmecilik yapan Hüseyin Şahin, 'Haziran ortasında kar yağması bizi gerçekten çok şaşırttı. Dün gece yağmur bekliyorduk, sabah uyandığımızda her yerin beyaz olduğunu görünce gözlerimize inanamadık' dedi.
AA-İHA
• 18 Haziran 2025 - 15:11 • Son Güncelleme:
AA-İHA
• 18 Haziran 2025 - 15:11 • Son Güncelleme: