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Haziran'ın ortasında kar yağdı! Yaylaya çıkanlar şoke oldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavron yaylaları kar yağışının ardından beyaza büründü. Yaylaya çıkan vatandaşlar ve işletmeciler durumu çok şaşırdı. Yaylada yıllardır işletmecilik yapan Hüseyin Şahin, 'Haziran ortasında kar yağması bizi gerçekten çok şaşırttı. Dün gece yağmur bekliyorduk, sabah uyandığımızda her yerin beyaz olduğunu görünce gözlerimize inanamadık' dedi.

AA-İHA
• 18 Haziran 2025 - 15:11 • Son Güncelleme:
AA-İHA
• 18 Haziran 2025 - 15:11 • Son Güncelleme:
1Haziranın ortasında kar yağdı Yaylaya çıkanlar şoke oldu

Kar yağışı, Kaçkar Dağları'nın bir kısmını da kapsayan bölgede dün geceden itibaren aralıklarla etkili oldu.

2Haziranın ortasında kar yağdı Yaylaya çıkanlar şoke oldu

Dağın zirvesi ve yaylaların yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı.

3Haziranın ortasında kar yağdı Yaylaya çıkanlar şoke oldu

Şehrin stres ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, dinlenme rotası olarak seçtikleri yaylalarda yılın bu döneminde kar sürpriziyle karşılaştı.

4Haziranın ortasında kar yağdı Yaylaya çıkanlar şoke oldu

Kış aylarından kalma kar tabakası henüz tam olarak erimemişken, yaz mevsiminin ortasında etkili olan yeni kar yağışı, yaylayı yeniden beyaza bürüdü. Özellikle dün sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış, yayla sakinleri ve işletmecilerde şaşkınlığa neden oldu.

5Haziranın ortasında kar yağdı Yaylaya çıkanlar şoke oldu

Yaylada yıllardır işletmecilik yapan Hüseyin Şahin, bu mevsimde kar yağmasına alışık olmadıklarını belirterek "Kışın bıraktığı kar henüz tam erimemişti ama Haziran ortasında yeniden kar yağması bizi gerçekten çok şaşırttı.

6Haziranın ortasında kar yağdı Yaylaya çıkanlar şoke oldu

Dün gece yağmur bekliyorduk, sabah uyandığımızda her yerin beyaz olduğunu görünce gözlerimize inanamadık. Burası yüksek rakımda olduğu için hava her zaman serindir ama böyle kar pek sık görülmez" dedi.