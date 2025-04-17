Hayvan kreşindeki yavrular anne şefkatiyle büyütülüyor!

'ÇOCUKLARIN TEMAS ETMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Çakıl adlı cennet papağanın ise yumurtadan çıkarken zorlandığını ifade eden Arsun, "Çakıl 51 günlük oldu. Ekibimiz tarafından beslendi ve büyütüldü. Bütün bu canlılarımız tıpkı emanetimiz gibi. Diğer tüm hayvanlarımıza nasıl bakıyorsak, onlara da aynı özenle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.