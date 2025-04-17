Hayvan kreşindeki yavrular anne şefkatiyle büyütülüyor!
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda çeşitli nedenlerle annelerinden ayrılan ya da doğada bulunarak getirilen yavru hayvanlar, özel bakım ve veteriner desteğiyle büyütülüyor. Hayvan kreşinde anne şefkatiyle büyütülen hayvanlara ilişkin konuşan Park Müdürü Aygül Arsun, yavruların bakımının özenle sürdürüldüğünü belirterek, bu hayvanların doğa ve hayvan sevgisi eğitimlerinde kullanılacağını söyledi.
Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)-
• 17 Nisan 2025 - 17:53 • Son Güncelleme:
Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)-
• 17 Nisan 2025 - 17:53 • Son Güncelleme: