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GündemHayat kurtaran kumandalı can simidi Antalya'da kullanılmaya başlandı! Acil bütün plajlara dağıtılmalı
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Hayat kurtaran kumandalı can simidi Antalya'da kullanılmaya başlandı! Acil bütün plajlara dağıtılmalı

16.07.2025 - 10:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İrem GÜNEYBAZ-Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-

Antalya'da deniz polisleri, boğulma tehlikesi geçirenlere saniyeler içinde ulaşmak için artık uzaktan kumandalı elektronik can simitlerini kullanıyor. Özellikle yüksekten denize düşme ya da akıntıya kapılma gibi acil durumlarda devreye giren bu yeni sistem, kazazedeyi hızla güvenli bölgeye taşıyarak hayat kurtarıyor. Elektronik can yelekleri, hem zamandan kazandırıyor hem de müdahale süresini minimuma indiriyor. Tatilciler için ekstra güvenlik sağlayan sistem, Antalya sahillerinde huzur ve güvenliği bir adım öteye taşıyor.

1Hayat kurtaran kumandalı can simidi Antalya'da kullanılmaya başlandı! Acil bütün plajlara dağıtılmalı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nde görevli deniz polisleri, riskli alanlardaki kazazedelere hızlı ve etkin müdahale için teknolojik ekipmanlar kullanıyor.

2Hayat kurtaran kumandalı can simidi Antalya'da kullanılmaya başlandı! Acil bütün plajlara dağıtılmalı

Şube bünyesinde, özellikle zorlu hava koşullarında ve botların yaklaşmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılmak üzere uzaktan kumandalı 5 elektronik can simidi ile görev yapılıyor.

3Hayat kurtaran kumandalı can simidi Antalya'da kullanılmaya başlandı! Acil bütün plajlara dağıtılmalı

Uzaktan kumandayla kontrol edilen, aynı anda 2 kişiyi taşıyabilme özelliğine sahip can simitleri, saniyeler içinde kazazedeyi riskli durumdan çekip alıyor.

4Hayat kurtaran kumandalı can simidi Antalya'da kullanılmaya başlandı! Acil bütün plajlara dağıtılmalı

Elektronik can simitleriyle etkin müdahale gerçekleştirdiklerini belirten Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Uğur Arı, “Antalya önemli bir turizm destinasyonu.

5Hayat kurtaran kumandalı can simidi Antalya'da kullanılmaya başlandı! Acil bütün plajlara dağıtılmalı

Yaz sezonuyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklıyız. Şubemiz bünyesinde uzaktan kumandayla kontrol edilen beş adet elektronik can simidimiz mevcut.

6Hayat kurtaran kumandalı can simidi Antalya'da kullanılmaya başlandı! Acil bütün plajlara dağıtılmalı

Bu cihazları, olumsuz hava ve deniz koşullarında, hizmet botlarımızın manevra yapamadığı durumlarda kazazedeye ulaştırıyoruz. Elektronik can simidi, 2 kişiyi güvenli bölgeye taşıyabiliyor. Bu konuda uzmanlık eğitimi almış personelimiz var" dedi.

7Hayat kurtaran kumandalı can simidi Antalya'da kullanılmaya başlandı! Acil bütün plajlara dağıtılmalı

Yaklaşık 800 metre mesafedeki kazazedelere uzaktan müdahale edebilen sistem, personelin denizden veya karadan yönlendirmesiyle kişiyi güvenli alana ulaştırıyor.