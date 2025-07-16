Hayat kurtaran kumandalı can simidi Antalya'da kullanılmaya başlandı! Acil bütün plajlara dağıtılmalı
Kaynak : İrem GÜNEYBAZ-Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-
Antalya'da deniz polisleri, boğulma tehlikesi geçirenlere saniyeler içinde ulaşmak için artık uzaktan kumandalı elektronik can simitlerini kullanıyor. Özellikle yüksekten denize düşme ya da akıntıya kapılma gibi acil durumlarda devreye giren bu yeni sistem, kazazedeyi hızla güvenli bölgeye taşıyarak hayat kurtarıyor. Elektronik can yelekleri, hem zamandan kazandırıyor hem de müdahale süresini minimuma indiriyor. Tatilciler için ekstra güvenlik sağlayan sistem, Antalya sahillerinde huzur ve güvenliği bir adım öteye taşıyor.
Şube bünyesinde, özellikle zorlu hava koşullarında ve botların yaklaşmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılmak üzere uzaktan kumandalı 5 elektronik can simidi ile görev yapılıyor.
Uzaktan kumandayla kontrol edilen, aynı anda 2 kişiyi taşıyabilme özelliğine sahip can simitleri, saniyeler içinde kazazedeyi riskli durumdan çekip alıyor.
Yaz sezonuyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklıyız. Şubemiz bünyesinde uzaktan kumandayla kontrol edilen beş adet elektronik can simidimiz mevcut.
Bu cihazları, olumsuz hava ve deniz koşullarında, hizmet botlarımızın manevra yapamadığı durumlarda kazazedeye ulaştırıyoruz. Elektronik can simidi, 2 kişiyi güvenli bölgeye taşıyabiliyor. Bu konuda uzmanlık eğitimi almış personelimiz var" dedi.
Yaklaşık 800 metre mesafedeki kazazedelere uzaktan müdahale edebilen sistem, personelin denizden veya karadan yönlendirmesiyle kişiyi güvenli alana ulaştırıyor.