'Hayat Bilgisi'nin Amil Beyi Tarık Papuççuoğlu'ndan açıklama! 'Dört sezon çim adam gibi geçti'

"ÇIRAK GİBİ İZLER, USTA OLURSUN"

"Gerçek usta asla bir şey öğretmez" diyen Papuççuoğlu, sebebini ise şöyle açıkladı: O kadar teçhizatlı ve o kadar doludur ki. Ama seni izler sahnede, göz ucuyla izler ve sana bir şey öğretmek istiyorsa, sana onu hissettirerek yapar ki öğren. Ama asla hiçbir şey söylemez. Eğer senin çırak olmaya ve oyuncu olmaya niyetin varsa çırak gibi onları izlersin ve o zaman da usta olursun büyüyünce. Öğrenmenin sonu yok. Ben hala öğreniyorum.