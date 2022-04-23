'Hayat Bilgisi'nin Amil Beyi Tarık Papuççuoğlu'ndan açıklama! 'Dört sezon çim adam gibi geçti'
TRT 2'de yayınlanan, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına Tarık Papuççuoğlu konuk oldu. Usta oyuncu, 2003-2006 yılları arasında rol aldığı 'Hayat Bilgisi' dizisine dahil olma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Doğma büyüme Samatyalı olan Tarık Papuççuoğlu, "İkinci Bahar'ın çekildiği yerde doğdum. 50 yaşında doğduğum yerde dizi çektim. Diziye sonradan girdim ama benim için çok özel bir yeri vardır" dedi.
'Tiyatroyu nasılsa yaparım, tiyatroyu yapmak için başka bir meslekte olmak engel teşkil etmez, eğer başka birinin yanında çalışmıyorsanız. Kendi işinizse siz onu gayet organize edersiniz' diye düşünmüş olabilirim. 30 yıl sanayicilik ve tiyatroyu aynı anda yaptım. Vatan borcu dahil bütün topluma karşı görevlerimi yapmış oldum. Çocuklar büyüdü, evlendi. Artık ısrarla sanayiciliğe devam etme konusu kapandı ve sadece oyunculuk kaldı" şeklinde konuştu.
"ÇIRAK GİBİ İZLER, USTA OLURSUN"
"Gerçek usta asla bir şey öğretmez" diyen Papuççuoğlu, sebebini ise şöyle açıkladı: O kadar teçhizatlı ve o kadar doludur ki. Ama seni izler sahnede, göz ucuyla izler ve sana bir şey öğretmek istiyorsa, sana onu hissettirerek yapar ki öğren. Ama asla hiçbir şey söylemez. Eğer senin çırak olmaya ve oyuncu olmaya niyetin varsa çırak gibi onları izlersin ve o zaman da usta olursun büyüyünce. Öğrenmenin sonu yok. Ben hala öğreniyorum.
"DÖRT SEZON ÇİM ADAM GİBİ GEÇTİ"
'Hayat Bilgisi'nde 'Amil Bey' karakterine hayat veren Tarık Papuççuoğlu, "Gani Müjde, 'Kel Mahmut'u hatırlatan bir tipi arıyorum' diyerek Hayat Bilgisi dizisindeki rolü teklif etti.