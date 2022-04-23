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Magazin'Hayat Bilgisi'nin Amil Beyi Tarık Papuççuoğlu'ndan açıklama! 'Dört sezon çim adam gibi geçti'
HaberlerMagazin Haberleri 'Hayat Bilgisi'nin Amil Beyi Tarık Papuççuoğlu'ndan açıklama! 'Dört sezon çim adam gibi geçti'
• 23 Nisan 2022 - 15:34 • Son Güncelleme:

'Hayat Bilgisi'nin Amil Beyi Tarık Papuççuoğlu'ndan açıklama! 'Dört sezon çim adam gibi geçti'

TRT 2'de yayınlanan, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına Tarık Papuççuoğlu konuk oldu. Usta oyuncu, 2003-2006 yılları arasında rol aldığı 'Hayat Bilgisi' dizisine dahil olma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

• 23 Nisan 2022 - 15:34 • Son Güncelleme:
1Hayat Bilgisinin Amil Beyi Tarık Papuççuoğlundan açıklama Dört sezon çim adam gibi geçti
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Doğma büyüme Samatyalı olan Tarık Papuççuoğlu, "İkinci Bahar'ın çekildiği yerde doğdum. 50 yaşında doğduğum yerde dizi çektim. Diziye sonradan girdim ama benim için çok özel bir yeri vardır" dedi.

230 YIL SANAYİCİLİK VE TİYATROYU AYNI ANDA YAPTIM

"30 YIL SANAYİCİLİK VE TİYATROYU AYNI ANDA YAPTIM"

Üniversitede, tiyatroyu çok istemesine rağmen mimarlık okumayı tercih eden oyuncu, "Sebebini tam bilmiyorum ama çok derinlerden şöyle bir şey düşünmüş olabilirim, çok net bir düşünce değil bu yalnız.

3Hayat Bilgisinin Amil Beyi Tarık Papuççuoğlundan açıklama Dört sezon çim adam gibi geçti

'Tiyatroyu nasılsa yaparım, tiyatroyu yapmak için başka bir meslekte olmak engel teşkil etmez, eğer başka birinin yanında çalışmıyorsanız. Kendi işinizse siz onu gayet organize edersiniz' diye düşünmüş olabilirim. 30 yıl sanayicilik ve tiyatroyu aynı anda yaptım. Vatan borcu dahil bütün topluma karşı görevlerimi yapmış oldum. Çocuklar büyüdü, evlendi. Artık ısrarla sanayiciliğe devam etme konusu kapandı ve sadece oyunculuk kaldı" şeklinde konuştu.

4Hayat Bilgisinin Amil Beyi Tarık Papuççuoğlundan açıklama Dört sezon çim adam gibi geçti

Konservatuvarlı olmadığını, alaylı olduğunu belirten sanatçı, "Yetenek gerekli. Alaylı da olsanız, mektepli de olsanız yetenek olması lazım. Ama esas oyuncu olma faslı, sahneye çıkıp o ustalarla birlikte pişerek oluyor" ifadelerini kullandı.

5ÇIRAK GİBİ İZLER, USTA OLURSUN

"ÇIRAK GİBİ İZLER, USTA OLURSUN"

"Gerçek usta asla bir şey öğretmez" diyen Papuççuoğlu, sebebini ise şöyle açıkladı: O kadar teçhizatlı ve o kadar doludur ki. Ama seni izler sahnede, göz ucuyla izler ve sana bir şey öğretmek istiyorsa, sana onu hissettirerek yapar ki öğren. Ama asla hiçbir şey söylemez. Eğer senin çırak olmaya ve oyuncu olmaya niyetin varsa çırak gibi onları izlersin ve o zaman da usta olursun büyüyünce. Öğrenmenin sonu yok. Ben hala öğreniyorum.

6DÖRT SEZON ÇİM ADAM GİBİ GEÇTİ

"DÖRT SEZON ÇİM ADAM GİBİ GEÇTİ"

'Hayat Bilgisi'nde 'Amil Bey' karakterine hayat veren Tarık Papuççuoğlu, "Gani Müjde, 'Kel Mahmut'u hatırlatan bir tipi arıyorum' diyerek Hayat Bilgisi dizisindeki rolü teklif etti.

7Hayat Bilgisinin Amil Beyi Tarık Papuççuoğlundan açıklama Dört sezon çim adam gibi geçti

'O kadar çok saçı dökülmüş oyuncu var ki benim jenerasyondan' desem de ‘Hayır, ille seni istiyoruz. Ama kel olacaksın' dedi. Hemen 'Peruk' dedik ama o zamanki kameralar detayı çok okuyordu, peruk olmadı.

8Hayat Bilgisinin Amil Beyi Tarık Papuççuoğlundan açıklama Dört sezon çim adam gibi geçti

'Kazıyacağız' dediler. Berbere gittik, bir güzel kazıdılar kafayı. Ben dört sene boyunca böyle gezdim. En komiği de, mayıs ayı gelirdi, dizi tatile girerdi. Yazın tıraş olmaya devam etmiyordum. Brokoli gibi çıkıyor buradan. Çim adam gibi dört sezon geçti" dedi.

9Hayat Bilgisinin Amil Beyi Tarık Papuççuoğlundan açıklama Dört sezon çim adam gibi geçti

Rol arkadaşı Perran Kutman hakkında övgü dolu sözler söyleyen oyuncu, "Çocukların gerçekten öğretmeniydi. Bütün rollerde onlara çok yardım etti. Hepimiz yardım ettik ama en çok sevgili Perran Kutman dizideki genç oyuncuların arkasında durdu" açıklamasını yaptı.

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