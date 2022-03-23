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MagazinHavva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilki'yi gölgede bıraktı!
HaberlerMagazin Haberleri Havva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilki'yi gölgede bıraktı!
• 23 Mart 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:

Havva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilki'yi gölgede bıraktı!

Aleyna Tilki'nin kendisi kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyada konuşuluyor. Daha önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile düet yapacağını açıklaması üzerine gözler genç anneye çevrilmişti. Son olarak Havva Öztel'in ünlü sanatçı Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde şarkı söylemeye hazırlandığı haberleri oldukça ses getirmişti. Havva Öztel son paylaşımı ile adeta 'gümbür gümbür geliyorum' dedi. Stüdyoya giren Havva Öztel söylediği şarkı ile sosyal medyayı salladı.

• 23 Mart 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:
1Havva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilkiyi gölgede bıraktı
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Sosyal medyadaki pozlarıyla kızı Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan Havva Öztel, sesi ile de kızına rakip olacak.

2Havva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilkiyi gölgede bıraktı

21 yaşındaki sevilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin en az kendisi kadar ilgi gören annesi Havva Öztel de adım adım şarkıcılığa soyunuyor.

3Havva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilkiyi gölgede bıraktı

Sosyal medyada verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkartan 44 yaşındaki Havva Öztel, 'Bergen'e Saygı' albümünün ikinci serisinde şarkı söylemeye hazırlandığı haberleri oldukça ses getirmişti.

4Havva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilkiyi gölgede bıraktı

Herhangi bir müzik kariyeri olmayan ancak uzun yıllardır bir şarkı söyleme hayali olan Öztel'in birçok ünlü ismin de yer alacağı albümde şarkı söyleyecek olması müzikseverleri kızdırmıştı.

5Havva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilkiyi gölgede bıraktı

Sosyal medyada Öztel'e özgüveninden dolayı sert eleştiriler gelirken "Saygı albümünde büyük saygısızlık" , "Albümün adı Bergen'e saygısızlık albümü olsun" "Saygı buysa saygısızlığı düşünemedim", "Kızına dublör olacak galiba" yorumları yapılmıştı.

6Havva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilkiyi gölgede bıraktı

Daha önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile düet yapacağını açıklaması üzerine gözler genç anneye çevrilmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel daha önce sosyal medyada seslendirdiği şarkılar ile dikkat çekmiş ve 'Kızının tahtına göz dikti' dedirtmişti...

7Havva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilkiyi gölgede bıraktı

Havva Öztel son paylaşımı ile adeta 'gümbür gümbür geliyorum' dedi. Stüdyoya giren Havva Öztel kendisi hakkında yapılan yorumlara yanıt verircesine sesinin güzelliğini ortaya koydu. Havva Öztel söylediği şarkı ile sosyal medyayı salladı.

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    Havva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilki'yi gölgede bıraktı!

    Havva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilki'yi gölgede bıraktı!