• 23 Mart 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:
Havva Öztel stüdyoya girdi Aleyna Tilki'yi gölgede bıraktı!
Aleyna Tilki'nin kendisi kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyada konuşuluyor. Daha önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile düet yapacağını açıklaması üzerine gözler genç anneye çevrilmişti. Son olarak Havva Öztel'in ünlü sanatçı Bergen'in anısına hazırlanan saygı albümünde şarkı söylemeye hazırlandığı haberleri oldukça ses getirmişti. Havva Öztel son paylaşımı ile adeta 'gümbür gümbür geliyorum' dedi. Stüdyoya giren Havva Öztel söylediği şarkı ile sosyal medyayı salladı.
• 23 Mart 2022 - 12:40 • Son Güncelleme:
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Sosyal medyadaki pozlarıyla kızı Aleyna Tilki'yi gölgede bırakan Havva Öztel, sesi ile de kızına rakip olacak.
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21 yaşındaki sevilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin en az kendisi kadar ilgi gören annesi Havva Öztel de adım adım şarkıcılığa soyunuyor.
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Sosyal medyada verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkartan 44 yaşındaki Havva Öztel, 'Bergen'e Saygı' albümünün ikinci serisinde şarkı söylemeye hazırlandığı haberleri oldukça ses getirmişti.
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