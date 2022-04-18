• 18 Nisan 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
Havva Öztel'den kızı Aleyna'ya destek! 'Birileri yapar diğerleri konuşur'
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının 'Take It Or Leave It' şarkısı sonrası yapılan yorumlardan sonra patladı. Havva Öztel gündemde olan kızını paylaşarak "Sen işini yap kızım" dedi. Havva Öztel eleştirenlere de yanıt verdi.
• 18 Nisan 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki Take It Or Leave It şarkısı ve klibiyle hem izlenme rekoru kırıyor hem de eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Tilki'yi son olarak Cüneyt Özdemir eleştirdi ve ünlü isim de sunucuya yanıt verdi.
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Özdemir "Aleyna Tilki’nin son klibini izleyince Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" deyince Aleyna Tilki de sert bir yanıt vererek gündeme geldi.
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Aleyna'nın hedefte olmasına en az kendi kadar popüler olan annesi Havva Öztel de dayanamadı.