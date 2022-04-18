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MagazinHavva Öztel'den kızı Aleyna'ya destek! 'Birileri yapar diğerleri konuşur'
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• 18 Nisan 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:

Havva Öztel'den kızı Aleyna'ya destek! 'Birileri yapar diğerleri konuşur'

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının 'Take It Or Leave It' şarkısı sonrası yapılan yorumlardan sonra patladı. Havva Öztel gündemde olan kızını paylaşarak "Sen işini yap kızım" dedi. Havva Öztel eleştirenlere de yanıt verdi.

• 18 Nisan 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
1Havva Öztelden kızı Aleynaya destek Birileri yapar diğerleri konuşur
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Aleyna Tilki Take It Or Leave It şarkısı ve klibiyle hem izlenme rekoru kırıyor hem de eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Tilki'yi son olarak Cüneyt Özdemir eleştirdi ve ünlü isim de sunucuya yanıt verdi.

2Havva Öztelden kızı Aleynaya destek Birileri yapar diğerleri konuşur

Özdemir "Aleyna Tilki’nin son klibini izleyince Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" deyince Aleyna Tilki de sert bir yanıt vererek gündeme geldi.

3Havva Öztelden kızı Aleynaya destek Birileri yapar diğerleri konuşur

Aleyna Tilki bu yorumu alıntılayarak Özdemir'e şu yanıtı verdi: "Özdemir’e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için, kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık!"

4Havva Öztelden kızı Aleynaya destek Birileri yapar diğerleri konuşur

Aleyna'nın hedefte olmasına en az kendi kadar popüler olan annesi Havva Öztel de dayanamadı.

5Havva Öztelden kızı Aleynaya destek Birileri yapar diğerleri konuşur

Cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Havva Öztel kızını destekleyen bir mesaj yayınladı ve eleştirilere sitem etti.

6Havva Öztelden kızı Aleynaya destek Birileri yapar diğerleri konuşur

Havva Öztel paylaşımında "Birileri yapar diğerleri konuşur. Bu kalıba dikkat! İyiler yapar kötüler konuşur; bazı da kötüler yapar iyiler konuşur. Ama ayrıntı şu her zaman yapan konuşulur. Yani yapan aktif konuşan pasiftir. Sen işini yap kızım onlar konuşsun" dedi.

7Havva Öztelden kızı Aleynaya destek Birileri yapar diğerleri konuşur

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