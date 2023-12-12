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Havalar soğumadı balık akını bitti, lüferin kilosu 350 liradan 750 liraya çıktı

Balık fiyatları havanın durumuna göre değişmeye devam ediyor. Çanakkale’de 1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından balıkçı tezgahlarında kilosu 700 liradan yerini alan denizlerin prensi lüfer 350 liraya kadar düştü. Çanakkale Boğazı’nda akımın erken bitmesi ve havaların soğumaması sebebiyle azalan lüfer kilosu 750 liraya kadar çıktı.

ÇANAKKALE (İHA)
• 12 Aralık 2023 - 09:46 • Son Güncelleme:
ÇANAKKALE (İHA)
• 12 Aralık 2023 - 09:46 • Son Güncelleme:
1Havalar soğumadı balık akını bitti, lüferin kilosu 350 liradan 750 liraya çıktı

Çanakkale’de 1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından av sezonunun açılmasıyla birlikte çeşit çeşit balıklar tezgahları süslerken, kilosu 700 liradan satılan ‘Denizlerin prensi’ lüfer bollaşmasıyla kilosu 350 liraya kadar düşmüştü.

2Havalar soğumadı balık akını bitti, lüferin kilosu 350 liradan 750 liraya çıktı

Çanakkale Boğazı’nda iki haftadır fırtına nedeniyle havaların kötü gitmesi ve lüfer balığının akımının erken bitmesi balıkçı tezgahlarına da yansıdı.

3Havalar soğumadı balık akını bitti, lüferin kilosu 350 liradan 750 liraya çıktı

Denizlerin prensi lüferde akımın erken bitmemesi ve havaların soğumaması sebebiyle azalan lüferin kilosu 750 liraya çıktı.

4Havalar soğumadı balık akını bitti, lüferin kilosu 350 liradan 750 liraya çıktı

Çanakkale Balıkhali esnaflarından Volkan Kaşıkçı, “Yaklaşık 2 haftadır havaların kötü gitmesi sebebiyle balık az geldi. Havalar şimdi iyiye gitmeye başladı.

5Havalar soğumadı balık akını bitti, lüferin kilosu 350 liradan 750 liraya çıktı

Fiyatlar normal. Hamsi 100 lira, sardalya 70 lira, istavrit 100 lira, kolyoz 150 lira, çipura 230 lira, mezgit 350 lira.

6Havalar soğumadı balık akını bitti, lüferin kilosu 350 liradan 750 liraya çıktı

Ama lüferin fiyatında biraz yükselme oldu. Lüfer ilk çıktığı zaman tezgahlarda 700 lirayla çıktı. Fiyatı 350 liraya kadar düştü.

7Havalar soğumadı balık akını bitti, lüferin kilosu 350 liradan 750 liraya çıktı

Şuanda yine kilosu 750 liradan satılıyor. Lüfer artık azaldığı için bu fiyatlarda satılıyor.

8Havalar soğumadı balık akını bitti, lüferin kilosu 350 liradan 750 liraya çıktı

Lüferin bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden biri de akım erken bitti.

9Havalar soğumadı balık akını bitti, lüferin kilosu 350 liradan 750 liraya çıktı

Havalarda soğumadığı için balık durmadı. Balık azaldı, oltaya düştü.

10Havalar soğumadı balık akını bitti, lüferin kilosu 350 liradan 750 liraya çıktı

Balık az geldiği için de artık fiyatlar yükseldi” dedi.