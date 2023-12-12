Havalar soğumadı balık akını bitti, lüferin kilosu 350 liradan 750 liraya çıktı
Balık fiyatları havanın durumuna göre değişmeye devam ediyor. Çanakkale’de 1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından balıkçı tezgahlarında kilosu 700 liradan yerini alan denizlerin prensi lüfer 350 liraya kadar düştü. Çanakkale Boğazı’nda akımın erken bitmesi ve havaların soğumaması sebebiyle azalan lüfer kilosu 750 liraya kadar çıktı.
ÇANAKKALE (İHA)
• 12 Aralık 2023 - 09:46 • Son Güncelleme:
ÇANAKKALE (İHA)
• 12 Aralık 2023 - 09:46 • Son Güncelleme: