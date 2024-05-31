Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ARTVİN 15°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 16°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu



TOKAT 15°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 18°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı