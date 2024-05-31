Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçen hafta boyunca bölgeyi etkileyen yer yer yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı kaydedildi.
• 31 Mayıs 2024 - 19:00 • Son Güncelleme:
• 31 Mayıs 2024 - 19:00 • Son Güncelleme: