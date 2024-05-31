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Gündem Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak!
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Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçen hafta boyunca bölgeyi etkileyen yer yer yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı kaydedildi.

• 31 Mayıs 2024 - 19:00 • Son Güncelleme:
• 31 Mayıs 2024 - 19:00 • Son Güncelleme:
1 Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

2 Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak

İstanbul: 28-32, Edirne: 33-37, Kırklareli: 31-35, Tekirdağ: 26-30, Kocaeli: 31-37, Sakarya: 32-36, Yalova: 27-30. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak zamanı olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

3 Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Eskişehir çevrelerinin, Batı Karadeniz'in doğu iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Sivas, Osmaniye, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

4 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların Batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

5 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

6 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Giresun, Sivas, Osmaniye, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

8 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 15°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

9 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 13°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

10 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu çevreleri akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

12 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 15°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 15°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

14 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu