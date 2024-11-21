Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek! Kar fırtınası geliyor, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, 49 il için alarm verildi
Hazır olan! Resmen donacağız. Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek. Kar yağışı 3 gün boyunca kesintisiz devam edecek. Kar dalgası birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji her il için saat vererek yeniden uyardı. Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kar, fırtına ve kuvvetli yağış bir arada geliyor. İşte son hava durumu tahmini ile ilgili detaylar...
• 21 Kasım 2024 - 10:50 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2024 - 10:50 • Son Güncelleme: