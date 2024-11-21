Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek! Kar fırtınası geliyor, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, 49 il için alarm verildi

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



İZMİR °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.