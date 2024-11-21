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GündemHava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek! Kar fırtınası geliyor, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, 49 il için alarm verildi
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Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek! Kar fırtınası geliyor, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, 49 il için alarm verildi

Hazır olan! Resmen donacağız. Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek. Kar yağışı 3 gün boyunca kesintisiz devam edecek. Kar dalgası birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji her il için saat vererek yeniden uyardı. Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kar, fırtına ve kuvvetli yağış bir arada geliyor. İşte son hava durumu tahmini ile ilgili detaylar...

• 21 Kasım 2024 - 10:50 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2024 - 10:50 • Son Güncelleme:
1Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek Kar fırtınası geliyor, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, 49 il için alarm verildi

Kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak. Meteoroloji ve uzmanlar art arda uyardı. Bu kez kuvvetli geliyor. Sadece yüksek kesimlerde değil, şehir merkezlerinde de etkili olacak. Yeni soğuk hava dalgası Marmara'ya ilerliyor. Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek. Kar dalgası yurdu saracak. Hava sıcaklıkların soğumasıyla kar yerde günlerce kalaxak.

2Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek Kar fırtınası geliyor, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, 49 il için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

3HARİTA SARIYA BOYANDI

HARİTA SARIYA BOYANDI

MGM haritalı olarak paylaştı 49 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 49 kentte fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor.

4Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek Kar fırtınası geliyor, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, 49 il için alarm verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin önümüzdeki günlerde iki farklı yeni yağış sisteminin altına gireceğini söyleyen Tekin, "İlk yağışlı sistem ülkemizi Perşembe günü etkileyecek daha sonra ise ikinci sistem ülkemizi cumartesi günü etkileyecek ve hava sıcaklığını oldukça düşürecek. Perşembe gününe bakıldığında ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinde yağışları göreceğiz. Yağışın cinsi genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışları görmek mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

5Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek Kar fırtınası geliyor, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, 49 il için alarm verildi

Perşembe günü yağışların Marmara, Kuzey ve kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli olacağını aktaran Tekin, "Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz. Bununla birlikte perşembe günü ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde rüzgar güney yönünden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek. Saatte rüzgar hızını 80 kilometre saate çıkarabilir. Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı" diye konuştu.

6Hava sıcaklıkları 15 derece birden düşecek Kar fırtınası geliyor, lapa lapa yağacak, günlerce yerde kalacak, 49 il için alarm verildi

Kuvvetli rüzgarların denizlerde de görüleceğini dile getiren Hava Tahmin Uzmanı Tekin, "Kuvvetli rüzgar denizlerimizde fırtınaya sebep olacak. Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınaya karşı denizcilerimizin tedbirli olmalarını istemekteyiz" ifadesini kullandı.Yağış sisteminin cuma günü Türkiye'nin doğuya doğru kayacağını anlatan Tekin, "Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde yağışları alacağız. Ülkemizin iç kesimlerinde ise yine güneyli yönlerden fırtına etkili olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

7SICAKLIKLAR 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

SICAKLIKLAR 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Cumartesi günü ise yeni bir yağışlı sistemin görüleceğini belirten Tekin, "Ülkemizin batı kesimlerinde yağışları göreceğiz. Özellikle rüzgarın güneyden kuzeye dönmesiyle birlikteyse hava sıcaklığında özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede bir azalma söz konusu olacak. Pazar günü ise ülkemiz genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesini tahmin etmekteyiz. Ortalama 10 ila 15 derecelik bir düşüş söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

8KAR YAĞIŞI 3 GÜN BOYUNCA DURMAYACAK

KAR YAĞIŞI 3 GÜN BOYUNCA DURMAYACAK

Ankara'daki beklenen hava durumunu da aktaran Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, şunları kaydetti:"Başkentte üç gün boyunca yağışı göreceğiz. Perşembe, Cuma günü yağış olacak. Başkentte cumartesi günü yağış kuvvetli şekilde devam edecek. Dikkatli olunmalı. Akşam saatlerine doğru rüzgarın dönmesiyle birlikte başkentte karla karışık yağmur şeklinde yağışı alacağız. Cumartesiyi pazara bağlayan gece ise başkentte hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşecek. Başkentin Kızılcahamam, Çamlıdere gibi yerlerde cumartesi günü akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışı görmek mümkün olacak. Üç gün boyunca hava sıcaklığı 17 ila 18 derece arasında olacak."

9SON DAKİKA İSTANBUL UYARISI

SON DAKİKA İSTANBUL UYARISI!

İstanbul'daki hava durumuna da değinen Tekin, "Perşembe günü İstanbul'da yağış söz konusu olacak ve yer yer kuvvetli olacak. Dikkatli olunmalı. Cuma günü ara verecek. Cumartesi günü ise İstanbul'da yer yer çok kuvvetli olacak. Yine dikkatli olunmalı. Yağışla birlikteyse rüzgar da eşlik edecek. Yine fırtınaya karşı da İstanbulluları uyarmak isteriz. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 18 ila 19 derece arasında seyredecek" ifadesini kullandı.

10SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyardı. Şen şu ifadeleri kullandı: >br>
Bugün Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, çevreleri hafif yağmurlu. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden Lodos kuvvetli esecek. Sıcaklıklar kuzey ve iç bölgelerde 4-5 derece artacak.

11KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ve Ege’de kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13LODOS GELİYOR

LODOS GELİYOR

Perşembe günü öğlen saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul'da şiddetli yağmur etkili olacak. Su baskınları yapabilir. Cuma günü doğuya kayarak Anadoluda'da yağmurlara neden olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece daha yükselecek. Lodos etkisini batı ve iç bölgelerde etkili olacak.

145 İL İÇİN SON SAKİKA KAR UYARISI

5 İL İÇİN SON SAKİKA KAR UYARISI

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul'a yeni bir soğuk ve yağışlı hava gelecek. Rüzgarı kuzey batıya çevirecek. Su baskınları yapabilir. Sıcaklığı 10 derece düşürecek. Hafta sonu İstanbul hariç Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Ankara'da kar yağdıracak.

15PAZAR LAPA LAPA KAR YAĞACAK

PAZAR LAPA LAPA KAR YAĞACAK

Cumartesi sabah saatlerinde Balıkesir, İzmir, İstanbul hattında kuvvetli yağmur var dikkat. Cumartesi öğleden sonra sıcaklığın hızla düşmesiyle cumartesi pazar Anadolu'da kar yağışı etkili olacak. Akdeniz ve Ege bölgesiyle güneydoğu hariç.

1630 SENE ÖNCE OLSA İSTANBULLA LAPA LAPA KAR YAĞARDI

30 SENE ÖNCE OLSA İSTANBUL'LA LAPA LAPA KAR YAĞARDI

Cumartesi günü gelecek soğuk ve yağışlı sistem İstanbul'a kar yağışı yapmaz. Bundan 30 sene önce olsaydı yoğun kar yapardı. Küresel ısınma ve İstanbul'un aşırı çarpık kentleşmesi ve "ısı adası" etkisi bu sistemi sadece kuvvetli yağmura dönüştürecek.

17MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

18EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

19AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin, gece saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

21BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı, zamanla kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

22ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

23DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl ve Muş'un yüksekleri ile Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

24GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı