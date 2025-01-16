Hava resmen buz kesti! Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı

TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI SONA ERİYOR

Hafta boyunca etkili olan kar yağışı Trakya’da sona eriyor. Meteoroloji’ye göre, Edirne ve Kırklareli parçalı bulutlu bir havaya teslim olacak. Bu iki ilde sıcaklıkların sırasıyla 5 ve 6 dereceye kadar çıkması, geceleri ise -6 ve -4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Tekirdağ ise diğer illere göre daha ılıman bir hava yaşayacak.