Hava resmen buz kesti! Termometreler eksi 34 dereceyi aştı, 247 santimetre kar yağdı
Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Sıcaklıklar daha da düşecek. Kar yağışı yurt genelinde etki alanını artıracak. Kar ve kuvvetli yağışın etkili olacağı iller tek tek açıklanarak vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan MGM 2024 yılının en düşük ve yüksek sıcaklıklarının hangi illerde yaşandığını açıkladı. Yılın en soğuk yeri Ardahan oldu. Hava sıcaklıkları eksi 31,3 dereceye kadar düştü. Van'da kar kalınlığı 247 santimetre kadar çıktı.
• 16 Ocak 2025 - 10:14 • Son Güncelleme:
• 16 Ocak 2025 - 10:14 • Son Güncelleme: