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Hatay'ın alternatifi değişti: 5 yıl bekletti ancak kilosu 200 liraya satılıyor

29.09.2026 - 09:38Güncellenme Tarihi:

Hatay’da Amanos dağlarının eteğinde yaylada çiftçi Fırat Turan Gıttık, 5 yıl önce dikimini yaptığı aronyada hasada başladı. Kilogram fiyatı tarladan 200 TL’ye alıcı bulan aronya, üreticisini mutlu etti.

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1Hatay'ın alternatifi değişti: 5 yıl bekletti ancak kilosu 200 liraya satılıyor

Türkiye’nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay’da tarımsal ürünlerde hasat devam ediyor.

2Hatay'ın alternatifi değişti: 5 yıl bekletti ancak kilosu 200 liraya satılıyor

Hassa ilçesi Küreci Yaylası’nda Amanos Dağı eteklerinde Fırat Turan Gıttık tarafından 5 yıl önce dikimi yapılan aronya da hasat başladı.

3Hatay'ın alternatifi değişti: 5 yıl bekletti ancak kilosu 200 liraya satılıyor

Bereketiyle çiftçinin yüzünü güldüren aronya kilogram fiyatı 200 TL’den alıcı buluyor.

4Hatay'ın alternatifi değişti: 5 yıl bekletti ancak kilosu 200 liraya satılıyor

Aronyanın tarlada kilogram fiyatının 200 TL olduğunu ifade eden Fırat Turan Gıttık "Serin ve güzel bir iklimdeyiz. Beşinci yılımda meyvemi aldım ve hasadımı yapıyorum. Soğuk hava deposunda depoluyorum, ilerleyen süreçte insanlara ulaştırıyorum. Ortalama fiyatları 200 TL üzerinde. Dışarıdaki başka yerlerde fiyatlar 350 TL civarında. İnsanlara sağlıklı tüketimi için tavsiye ederim" dedi.

5Hatay'ın alternatifi değişti: 5 yıl bekletti ancak kilosu 200 liraya satılıyor

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