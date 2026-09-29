Hatay'ın alternatifi değişti: 5 yıl bekletti ancak kilosu 200 liraya satılıyor

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Aronyanın tarlada kilogram fiyatının 200 TL olduğunu ifade eden Fırat Turan Gıttık "Serin ve güzel bir iklimdeyiz. Beşinci yılımda meyvemi aldım ve hasadımı yapıyorum. Soğuk hava deposunda depoluyorum, ilerleyen süreçte insanlara ulaştırıyorum. Ortalama fiyatları 200 TL üzerinde. Dışarıdaki başka yerlerde fiyatlar 350 TL civarında. İnsanlara sağlıklı tüketimi için tavsiye ederim" dedi.