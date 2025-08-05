Hatay'da su satarak bisiklet hayali kuran çocuk, mutlu sona ulaştı! Cesur'un çalışkanlığını görenler el uzattı

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Bisiklet hayali olduğu için sanayide çalışmasına ve su satmasına gerek kalmadı. Bizler abileri ve ablaları olarak yanında olmak istedik. Bisikleti teslim ettik ve artık kendisi de su satmayıp okuluna daha çok adapte olacak. Hayalini gerçekleştirmiş olduk, bisikleti çok beğendi ve biz de mutlu olduk" ifadelerini kullandı.