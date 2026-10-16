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Hatay'da klima hırsızlarına dev operasyon: 3 kişi tutuklandı

16.10.2026 - 09:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay’ın Samandağ ilçesinde farklı zamanlarda sitelerden ve konutlardan 100 klima dış ünitesi ile 300 klima iç ünitesinin çalınmasıyla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada güvenlik güçleri dev bir hırsızlık şebekesini çökertti. Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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1Hatay'da klima hırsızlarına dev operasyon: 3 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Eylül'e Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'ndeki siteden 7 klima iç ünitesi ve 3 klima dış ünitesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, olayın siteden yaklaşık bir yıldır farklı zamanlarda gerçekleştirilen çok sayıda klima hırsızlığıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

2Hatay'da klima hırsızlarına dev operasyon: 3 kişi tutuklandı

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İran uyruklu İ.A.H. ve H.İ. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.E.O., S.K. ve İ.G. isimli 3 şüpheli ise teknik takip sonucu Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortak operasyonla kentte yakalandı.

3Hatay'da klima hırsızlarına dev operasyon: 3 kişi tutuklandı

Şüphelilerin Gaziantep'teki ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 klima iç ünitesi ve 2 klima dış ünitesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden İran uyruklu 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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