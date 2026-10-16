Hatay'da klima hırsızlarına dev operasyon: 3 kişi tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Eylül'e Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'ndeki siteden 7 klima iç ünitesi ve 3 klima dış ünitesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, olayın siteden yaklaşık bir yıldır farklı zamanlarda gerçekleştirilen çok sayıda klima hırsızlığıyla bağlantılı olduğu belirlendi.