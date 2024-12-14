Hatay'da kayboldu, izi Sednaya'dan çıktı! Ailesi umutlandı

“Esad’ın devrilmesiyle birlikte cezaevinin açılması bizim ışığımız, umudumuz oldu”

Suriye’de yaptığı araştırmalarda evladının Sednaya cezaevinde esir olduğu bilgisine ulaştığını iddia eden Gündoğan, “Sonra çalışmalar yaptık, oğlumun mail adresini karada gördük. Savcılık bundan bir şey çıkmayacağını söyledi. Suriye’de tanıdıklar var ve onların vasıtasıyla avukat tuttum. Bir ay sonra oğlumun Sednaya cezaevinde esir olduğu bilgisi geldi. Avukat bana oğlumun denizde botla savrularak Suriye sınırına gittiğini, yakalandığını ve ardından da cezaevine esir olarak alındığını söyledi. Bir yıldır onun çabasıyla uğraşıyorum. Esad’ın devrilmesiyle birlikte cezaevinin açılması bizim ışığımız, umudumuz oldu. Bir yandan oğlumu sağ salim bulmak istiyorum, bir yandan da işkenceleri görünce inşallah oğlum burada da değildir diyorum. 4 yıldır yüreklerimiz dayanmıyor. Evladımı Sednaya cezaevinde gören olduysa bize ulaşsın” dedi.