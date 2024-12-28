Hatay'da harekete geçildi! Orta Doğu'nun turizm merkezi olacak

Başkan Öntürk, "Kendi imkanlarımızla şehrimizi en güzel şekilde yapacağız. Vatandaşlardan talepler gelmeden eksikleri tespit edip hizmet yapacağız” dedi.Toplantıda ayrıca projelerde çocuklar ve gençlere yönelik özel bir yer verilmesine değinen Başkan Öntürk, şehrin temizliği ve düzeninin yanı sıra mezarlıkların bakımlarında da titizlik gösterilmesine değindi. Çok kısa zamanda şehrin ayağa kalkması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Öntürk, “2025 yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi, o arzu ettiğimiz belediyeciliği oturtacak. 2025 yılından sonra tıkır tıkır işleyen bir mekanizma kurulmuş olacak” diye konuştu.Mavi bayrak alınması hususunda gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulan Başkan Öntürk, sahillerin temizliği ve modernizasyonu konusunda ise çalışmalara ivme kazandırılması talimatı verdi. Şehirdeki gelişmelere dair önemli yenilikler arasında 6 yeni sahil plajının yapıldığı ve prestij caddelerinin yapımına başlanacağı bilgisi paylaşıldı.