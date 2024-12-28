Hatay'da harekete geçildi! Orta Doğu'nun turizm merkezi olacak

Büyükşehir'e bağlı tüm daire başkanlarının yanı sıra ilgili müdürler ve bürokratların da katıldığı toplantıda, 2024 yılında başlatılan projelerin yanı sıra 2025 için planlanan projeler de detaylı bir şekilde ele alındı. Daire başkanlarının sunumlarla brifing verdiği toplantı 8 saat sürerken Başkan Öntürk, yetkililerden detaylı bilgiler alarak görüş ve önerileriyle birlikte bazı projelerin hızlandırılması noktasında talimatlar da verdi. Başkan Öntürk, HBB'nin kurumsal yapısını güçlendirme ve bürokratik işlemleri dijitalleşmesi vurgusu yaparken yapılan çalışmalar hakkında vatandaşların doğru bilgilendirilmesi üzerinde durdu. Hiçbir yerden hiçbir şekilde şikayet gelmemesi amacıyla çalışmaların disiplinli bir şekilde yürütülmesini dile getiren Öntürk, 2025 yılında hayata geçirilecek projelerin de adım adım ve titizlikle takip edilmesinin altını çizdi.