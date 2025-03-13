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Hatay'da depremzede kadınlara ekmek kapısı açıldı! Gönüllü eğitmenler ön ayak oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde 6 Şubat depreminin ardından kente gelen gönüllü eğitmenlerden dikiş-nakış öğrenen 15 kadın, dernek kurup, hayırseverlerin desteğiyle atölye açtı. Kursiyerlerden Gülizar Işık Çay (46) 'Depremden sonra çadırlarda yaşam mücadelesi verirken İstanbul'dan gelen eğitmenler sayesinde hem meslek öğrendik hem de sosyalleştik' dedi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
• 13 Mart 2025 - 11:18 • Son Güncelleme:
Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
• 13 Mart 2025 - 11:18 • Son Güncelleme:
1Hatayda depremzede kadınlara ekmek kapısı açıldı Gönüllü eğitmenler ön ayak oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu kente, yaraların sarılması için depremden 5 ay sonra İstanbul'dan bir grup kadın, gönüllü dikiş-nakış eğitmeni olarak geldi.

2Hatayda depremzede kadınlara ekmek kapısı açıldı Gönüllü eğitmenler ön ayak oldu

Burada depremzede kadınların kalkınması için kurslar açan eğitmenler, 15 kadına meslek öğretti. Gönüllülerin katkısıyla Defne Kibele Kadın Üretim Derneği'ni kuran kadınlara hayırseverler de destek vererek, prefabrik ev ve malzeme sağladı.

3‘HEM MESLEK ÖĞRENDİK HEM SOSYALLEŞTİK’

‘HEM MESLEK ÖĞRENDİK HEM SOSYALLEŞTİK’

2 yıldır çalışmalarına prefabrik atölyede devam eden kadınlar, ürettikleri giysileri satarak para kazanıp, evlerini geçindirir hale geldi. Kursiyerlerden Gülizar Işık Çay (46) "Depremden sonra çadırlarda yaşam mücadelesi verirken İstanbul'dan gelen eğitmenler sayesinde hem meslek öğrendik hem de sosyalleştik.

4Hatayda depremzede kadınlara ekmek kapısı açıldı Gönüllü eğitmenler ön ayak oldu

Hocalarımız bu süreçte bize psikolojik destek de verdi. Hayırseverlerin de desteğiyle şu an konteyner atölyede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız başarılı olsun diye de ismini Hitit mitolojisindeki bereketle ilişkilendirilen ana tanrıçanın ismi olan Kibele'yi verdik" dedi.

5Hatayda depremzede kadınlara ekmek kapısı açıldı Gönüllü eğitmenler ön ayak oldu

Dernek üyesi Semire Akın (52) da "Gönüllü hocalardan öğrendiğimiz beceri sayesinde eşofmanlar, takım elbiseler gibi çoğu kıyafeti üretiyoruz. Şu an bayram kıyafetlerine ağırlık verdik. Eksiklerimiz var ama her geçen gün geliştiriyoruz" diye konuştu.