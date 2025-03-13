Hatay'da depremzede kadınlara ekmek kapısı açıldı! Gönüllü eğitmenler ön ayak oldu
Hatay'ın Defne ilçesinde 6 Şubat depreminin ardından kente gelen gönüllü eğitmenlerden dikiş-nakış öğrenen 15 kadın, dernek kurup, hayırseverlerin desteğiyle atölye açtı. Kursiyerlerden Gülizar Işık Çay (46) 'Depremden sonra çadırlarda yaşam mücadelesi verirken İstanbul'dan gelen eğitmenler sayesinde hem meslek öğrendik hem de sosyalleştik' dedi.
Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
• 13 Mart 2025 - 11:18 • Son Güncelleme:
Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-
• 13 Mart 2025 - 11:18 • Son Güncelleme: