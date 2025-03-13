Hatay'da depremzede kadınlara ekmek kapısı açıldı! Gönüllü eğitmenler ön ayak oldu

Hocalarımız bu süreçte bize psikolojik destek de verdi. Hayırseverlerin de desteğiyle şu an konteyner atölyede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız başarılı olsun diye de ismini Hitit mitolojisindeki bereketle ilişkilendirilen ana tanrıçanın ismi olan Kibele'yi verdik" dedi.