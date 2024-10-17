Hatay'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele sürüyor

Akdeniz meyve sineği, hava sıcaklığının 16 derecenin üzerinde olduğu zaman meyvelere yumurta bırakarak meyvelerin çürümesine sebep oluyor. İhracatta da sıfır vuruk şeklinde müsaade edilirken, meyvede bir tane dahi vuruk olduktan sonra o ürünün ihracata gitmesine izin verilmemektedir. Bununla ilgili olarak da meyvelerde renkli ölüm zamanlarında ilaçlama dönemi başlamakta. Çiftçiler bilgilendirilerek ilaçlama yapması sağlanmaktadır. Çiftçilerimize bu sene erken önlem aldırarak, meyve sineği hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptık. Tarafımızdan kontroller yapılıyor, bahçelere tuzaklar kuruluyor. Çıkışları kontrol ederek Akdeniz meyve sineği popülasyonu artış gösterdiği andan itibaren çiftçiler uyarılıp, ilaçlamaya başlanıyor” dedi.