Hatay'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele sürüyor

Geçen sene mahsul rekoltesi çok fazlaydı, bununla ilgili de ne yazık ki başında kalan meyvelerimiz oldu. Meyveler de başında kalınca bunlarla ilgili ilaçlama yapılması çok zordu. O yüzden bu sene Akdeniz meyve sineğinin önüne geçilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü erken önlem aldı, toplu mücadeleye başladı. Bu sene öyle bir problem yaşamadık çok şükür. Bu uygulamanın her sene yapılması gerekiyor. Akdeniz meyve sineğinin mücadele devam ettiği sürece popülasyonu kırılacaktır. Geçen sene meyve çok olduğu için bu sene bölgelerde meyvemiz az. Geçen seneye göre yüzde 30, yüzde 40, bazı yerlerde yüzde 60'a kadar az ürünümüz var. Bin dönüm narenciye bahçemiz var” ifadelerini kullandı.