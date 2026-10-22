Hasat öncesi 40 liraydı, şimdi 20 liraya düştü! 28 bin ağaçlı bahçede üreticiye büyük şok

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Bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle narlarda çatlamalar meydana geldi hasat gecikti diyen bahçe sorumlusu Ümit Uygun, "Osmaniye’nin en büyük nar bahçesi burası. Burada 600 dönüm alanda yaklaşık 28 bin nar ağacımız bulunuyor. Ağaç başına 100 kilogramın üzerinde ürün alıyoruz. Toplamda yaklaşık 3 bin ton nar üretimimiz oluyor. Nar yetiştiriciliği oldukça zahmetli bir iş. Ağaçların bakımı, hastalık ve zararlılarla mücadele, hava şartları üretimi zorlaştırıyor.