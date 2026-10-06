Hasat ettiği ürünleri bedava dağıtıyor! Duyan oraya koşuyor: Sahip Dede enkaz alanını sebze bahçesine çevirdi

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Enkaz alanını kazmayla bahçeye dönüştüren Sahip Yurtsever, "Depremden çok zorluk gördük. Ben oturduğum evdeydim, ev sallandı. Üst tarafta bahçede mutfak vardı, o da yere düştü. Biz altta kaldık ama çok şükür bize bir şey olmadı. Üç tane torunum ve annesi öldü. Sonra biz buraya gelip oturduk. Burası önceden boştu. ‘Vallahi burada bir şey ekeceğim' dedim ve yavaş yavaş başladım. Kazmayı elime aldım, azar azar kazarak bu bahçeyi yaptım. Bu bahçeye kabak ektim. Oradan ta şuraya kadar yetişti. Topladım, dağıttım. Hayır olarak veriyorum satmıyorum. Bu kabakları yarın Ramazan'da ayında vereceğim. Yine burada camide dağıtırım. Domates ektim, kabak ektim, mısır ektim, biber ektim ve Bu sene yine soğan ektim. Mahalle sakinlerine, komşulara ve yoldan geçenlere veriyorum" dedi.