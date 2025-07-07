Hasadına başlandı: 25 dönümden 3,5 ton toplandı, ilaçtan takviye gıdaya her alanda kullanılıyor

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Bu sezonun ilk kekik hasadı İzmit ve Kartepe’de başladı. İzmit Şarışeyh Mahallesi’ndeki 20 dekarlık tarlada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve beraberindekiler hasat çalışmasına katıldı. Burada yaklaşık 3 bin 620 kilogram kekik toplandı. İkinci hasat ise KOÜ Kartepe Arslanbey Yerleşkesi Aromatik Bitki Ar-Ge ve Üretim Sahası’nda yapıldı. 5 dekarlık alandan Bin 20 kilogram kekik elde edildi. Kekik hasadı, insan gücüyle birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin tasarlayıp yerli imkanlarla ürettiği römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesiyle de yapılıyor. Bu makine sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden hızlı ve seri şekilde gerçekleşiyor.