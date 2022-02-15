Hanife Gürdal o yorumlara tepki gösterdi! 'Diyet kafasında değilim'

"DİYET KAFASINDA DEĞİLİM"

Gelin adaya açıklamasının devamında şunları söyledi:

br> "11-12 kilo da aldım bir şekilde inanın aşırı zayıflamak istiyorum. En azından eski halime 70-73 arası olsan diyorum. Ama hiç diyet kafasında değilim o yüzden 20 gündür bir şey kullanıyorum. 4 kilo verdim. Bu halimle fark edilecek bir kilo değil ama gayet iyi gittiğimi düşünüyorum. Bu zamana kadar hiç kafama takmadım ama canım sıkılıyor artık, kilo muhabbetine üzmeyin beni."