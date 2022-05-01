Hande Ünsal ile sevgilisi Serkan Balkan'dan, 'Serdar Ortaç Tribute' albümü açıklaması
Şarkıcı Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal ve Sakiler grubunda yer alan sevgilisi Serkan Balkan, geçtiğimiz akşam Maslak Uniq’de 'Aydınlıkevler' tiyatrosunu izlemeye gitti. Oyun başlamadan gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, yer aldıkları 'Serdar Ortaç Tribute' albümüyle ilgili konuştu.
Annesi gibi sanat hayatını seçen ve konserden konsere koşan Hande Ünsal, geçtiğimiz yıl Emel Yalçın'ın Milyon TV'de yayınlanan programına konuk olan olan ünlü isim, hakkında merak edilen soruları yanıtlamış; "Yaptığım hiç bir şarkıda ticari kaygım yok sadece başarı odaklıyım ve bundan çok büyük keyif alıyorum. Acı çekmek bana şarkı yazdırıyor" diye konuşmuştu.
"YOĞUN BİR KONSER TAKVİMİM VAR"
30 yaşındaki Hande Ünsal ve Sakiler grubunda yer alan sevgilisi Serkan Balkan, son olarak geçtiğimiz akşam Maslak Uniq'de 'Aydınlıkevler' tiyatrosunu izlemeye gitti. Oyun öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"GÜZEL GÜZEL ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Muhabirlerin, "'Serdar Ortaç Tribute' albümünde yer aldınız ikiniz de. Gelen tepkiler nasıldı? Birbirinizin yorumlarını nasıl değerlendirdiniz?" sorusuna ise şarkıcı, "Sakiler şarkıyı seslendirme aşamasındayken ben çok beğenmiştim, o yüzden tebrik ediyorum. Ben her zaman gurur duyuyorum yaptıkları tüm işleri ile. Benim de seslendirdiğim şarkı çok beğenildi, çok da güzel gidiyor. Güzel güzel çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.