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MagazinHande Ünsal ile sevgilisi Serkan Balkan'dan, 'Serdar Ortaç Tribute' albümü açıklaması
HaberlerMagazin Haberleri Hande Ünsal ile sevgilisi Serkan Balkan'dan, 'Serdar Ortaç Tribute' albümü açıklaması
• 01 Mayıs 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:

Hande Ünsal ile sevgilisi Serkan Balkan'dan, 'Serdar Ortaç Tribute' albümü açıklaması

Şarkıcı Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal ve Sakiler grubunda yer alan sevgilisi Serkan Balkan, geçtiğimiz akşam Maslak Uniq’de 'Aydınlıkevler' tiyatrosunu izlemeye gitti. Oyun başlamadan gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, yer aldıkları 'Serdar Ortaç Tribute' albümüyle ilgili konuştu.

• 01 Mayıs 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
1Hande Ünsal ile sevgilisi Serkan Balkandan, Serdar Ortaç Tribute albümü açıklaması
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Annesi gibi sanat hayatını seçen ve konserden konsere koşan Hande Ünsal, geçtiğimiz yıl Emel Yalçın'ın Milyon TV'de yayınlanan programına konuk olan olan ünlü isim, hakkında merak edilen soruları yanıtlamış; "Yaptığım hiç bir şarkıda ticari kaygım yok sadece başarı odaklıyım ve bundan çok büyük keyif alıyorum. Acı çekmek bana şarkı yazdırıyor" diye konuşmuştu.

2KOLONYA ŞİŞESİ İLE KONSER

KOLONYA ŞİŞESİ İLE KONSER!

Pandemi döneminde konser vermeyi çok özlediğini dile getiren sanatçı, "Elimde kolonya şişesi ile evdekilere konser veriyorum, o derece özledim düşünün" ifadelerini kullanmıştı.

3KİLO TAKINTIM VAR

"KİLO TAKINTIM VAR"

"Kimsenin bilmediği gizli bir takıntın var mı?" sorusuna Ünsal, "49 kiloyum ve hala kendimi kilolu hissediyorum. Zaman zaman sanırım kendimde kilo takıntım var" yanıtını vermişti.

4BU ZAMANA KADAR NEDEN GELMEDİN

"BU ZAMANA KADAR NEDEN GELMEDİN?"

"Annene ve ailene olan düşkünlüğünü biliyoruz, babanla görüşüyor musun?" sorusu üzerine ise arkıcı, "Bu yaşıma kadar babamla hiç görüşmedim. Ama bir kızgınlığım yok. Şimdi arasa tabii ki açar konuşurum, babadır sonuçta.

5Hande Ünsal ile sevgilisi Serkan Balkandan, Serdar Ortaç Tribute albümü açıklaması

Şu soruyu da sorarım tabii; 'bu zamana kadar neden gelmedin?' Her şeye rağmen, 'hayatımda seni istemiyorum' demem, gereken saygıyı gösteririm" açıklamasını yapmıştı.

6YOĞUN BİR KONSER TAKVİMİM VAR

"YOĞUN BİR KONSER TAKVİMİM VAR"

30 yaşındaki Hande Ünsal ve Sakiler grubunda yer alan sevgilisi Serkan Balkan, son olarak geçtiğimiz akşam Maslak Uniq'de 'Aydınlıkevler' tiyatrosunu izlemeye gitti. Oyun öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

7Hande Ünsal ile sevgilisi Serkan Balkandan, Serdar Ortaç Tribute albümü açıklaması

Ünsal, "Uzun zamandır da gelmek istiyorduk, bizim için de güzel bir deneyim olacak. Bayram konserleri öncesi son kaçışımız oldu bizim de. Hem onun, hem de benim yoğun bir konser takvimim var" diye konuştu.

8GÜZEL GÜZEL ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

"GÜZEL GÜZEL ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Muhabirlerin, "'Serdar Ortaç Tribute' albümünde yer aldınız ikiniz de. Gelen tepkiler nasıldı? Birbirinizin yorumlarını nasıl değerlendirdiniz?" sorusuna ise şarkıcı, "Sakiler şarkıyı seslendirme aşamasındayken ben çok beğenmiştim, o yüzden tebrik ediyorum. Ben her zaman gurur duyuyorum yaptıkları tüm işleri ile. Benim de seslendirdiğim şarkı çok beğenildi, çok da güzel gidiyor. Güzel güzel çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

9Hande Ünsal ile sevgilisi Serkan Balkandan, Serdar Ortaç Tribute albümü açıklaması

Balkan ise, "Hande bizim en büyük destekçimiz" sözleriyle sevgilisine destek verdi.

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