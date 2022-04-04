Hande Kaptan: Gaziantep'te kaldığımızda kilo kontrolü zordu
Son olarak TRT 1’de ekrana gelen ‘Benim Adım Melek’ dizisinde rol alan Hande Kaptan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden güzel oyuncu, dizi çekimleri nedeniyle Gaziantep'te kaldığı süreci anlattı.
Hande Kaptan, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Oyuncu, iki yıl boyunca oynadığı 'Benim Adım Melek' dizisinin çekimleri nedeniyle Gaziantep'te yaşadığını ve oradaki baklavacılarla arkadaş olduğunu söyledi.
Kaptan, "Baklavaya bayılıyorum. Gaziantep'te kaldığım sürede tüm baklavacılarla arkadaş oldum. Yolda yürüdüğümde hepsi bana baklava ikram ediyordu. Kilo kontrolü çok zordu Antep'te kaldığımızda" dedi.
"HAYATIMDA BİRİ OLSA DA SİZE ANLATSAM"
37 yaşındaki ünlü isim, sözlerine; Yemekler zaten şahne. Bir boşluğum olsa Gaziantep'i ziyaret edeceğim. O lezzetleri çok özledim" diye devam etti.
Güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara "Hayatımda biri yok. Yalnızca işim var hayatımda. Keşke olsa da size hikayeler anlatsam ama gerçekten yok" şeklinde yanıt verdi.