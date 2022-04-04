Hande Kaptan: Gaziantep'te kaldığımızda kilo kontrolü zordu

"HAYATIMDA BİRİ OLSA DA SİZE ANLATSAM"

37 yaşındaki ünlü isim, sözlerine; Yemekler zaten şahne. Bir boşluğum olsa Gaziantep'i ziyaret edeceğim. O lezzetleri çok özledim" diye devam etti.



Güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara "Hayatımda biri yok. Yalnızca işim var hayatımda. Keşke olsa da size hikayeler anlatsam ama gerçekten yok" şeklinde yanıt verdi.