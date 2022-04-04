Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinHande Kaptan: Gaziantep'te kaldığımızda kilo kontrolü zordu
HaberlerMagazin Haberleri Hande Kaptan: Gaziantep'te kaldığımızda kilo kontrolü zordu
• 04 Nisan 2022 - 10:40 • Son Güncelleme:

Hande Kaptan: Gaziantep'te kaldığımızda kilo kontrolü zordu

Son olarak TRT 1’de ekrana gelen ‘Benim Adım Melek’ dizisinde rol alan Hande Kaptan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden güzel oyuncu, dizi çekimleri nedeniyle Gaziantep'te kaldığı süreci anlattı.

• 04 Nisan 2022 - 10:40 • Son Güncelleme:
1Hande Kaptan: Gaziantepte kaldığımızda kilo kontrolü zordu
ABONE OL

Hande Kaptan, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Oyuncu, iki yıl boyunca oynadığı 'Benim Adım Melek' dizisinin çekimleri nedeniyle Gaziantep'te yaşadığını ve oradaki baklavacılarla arkadaş olduğunu söyledi.

Kaptan, "Baklavaya bayılıyorum. Gaziantep'te kaldığım sürede tüm baklavacılarla arkadaş oldum. Yolda yürüdüğümde hepsi bana baklava ikram ediyordu. Kilo kontrolü çok zordu Antep'te kaldığımızda" dedi.

2HAYATIMDA BİRİ OLSA DA SİZE ANLATSAM

"HAYATIMDA BİRİ OLSA DA SİZE ANLATSAM"

37 yaşındaki ünlü isim, sözlerine; Yemekler zaten şahne. Bir boşluğum olsa Gaziantep'i ziyaret edeceğim. O lezzetleri çok özledim" diye devam etti.

Güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara "Hayatımda biri yok. Yalnızca işim var hayatımda. Keşke olsa da size hikayeler anlatsam ama gerçekten yok" şeklinde yanıt verdi.

3GAZİANTEP KALESİNDE YOGA YAPTI

GAZİANTEP KALESİ'NDE YOGA YAPTI

Dizi devam ettiği sürece Gaziantep’te yaşayan Hande Kaptan, ilginç mekanlarda yoga yapmayı bir tutku haline getirmişti. Yoga eğitmeni de olan ünlü isim, Gaziantep Kalesi'nde yoga yapmıştı.

4Hande Kaptan: Gaziantepte kaldığımızda kilo kontrolü zordu

1700 yıllık tarihi olan Gaziantep Kalesi dışında sır gibi sakladığı gizli yerleri olduğunu söyleyen oyuncu, bu anlarını ölümsüzleştirerek ilerleyen zamanlarda hayranlarıyla paylaşacağını söylemişti.

5Hande Kaptan: Gaziantepte kaldığımızda kilo kontrolü zordu

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin bebeklerine kavuştukları anlar!

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin bebeklerine kavuştukları anlar!

Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi!

Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi!

2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı...

2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Hande Kaptan: Gaziantep'te kaldığımızda kilo kontrolü zordu

Hande Kaptan: Gaziantep'te kaldığımızda kilo kontrolü zordu