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MagazinHande Erçel'den ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı!
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• 14 Mart 2022 - 13:07 • Son Güncelleme:

Hande Erçel'den ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı!

Aşk bombaları ardı ardına patlıyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldı. Hande ERçel eski aşkıyla pozlarını Instagram'dan silip takipten çıkarırken, Kerem Bürsin yalnızca fotoğrafları kaldırdı. Çok geçmeden Kerem Bürsin'in adı yeni bir aşk dedikodusuna karıştı. Son gelen bilgilere göre Kerem Bürsin'in, ünlü bir spor spikeri ile aşk yaşadığı iddia edildi.

• 14 Mart 2022 - 13:07 • Son Güncelleme:
1Hande Erçelden ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı
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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yıllarca aşk yaşadıktan sonra uzun süre adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin, aşk orucunu Hande Erçel'le bozmuştu. Geçtiğimiz Nisan'da dizi setinde başlayan ilişkileriyle gündem olan ikili, 'reklam aşkı' iddialarıyla günlerce konuşulmuştu.

2Hande Erçelden ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı

Ancak çift, geçen ocak ayında yollarını ayırdı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin, sosyal medyada birbirlerini takibi sürdürdü.

3Hande Erçelden ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in Kerem Bürsin'i takibi bırakmasıyla dedikodu kazanı kaynadı. Dedikoducular Erçel'in reklamlarında rol aldığı mücevher firmasının sahibi Atasay Kamer ile aşk yaşadığını iddia etti.

4HENÜZ TANIŞMA AŞAMASINDALAR

HENÜZ TANIŞMA AŞAMASINDALAR

Ancak güzel oyuncu bunu kesin bir dille yalanlarken, bir diğer iddia da Kerem Bürsin'le ilgili ortaya atıldı.

5Hande Erçelden ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı

Dedikodulara göre 34 yaşındaki oyuncu, kısa bir süredir spor spikeri Elif Gökalp ile görüşüyor.

6Hande Erçelden ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı

Bürsin'in Instagram'da da takipleştiği güzel spiker ile henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu da konuşulanlar arasında.

7Hande Erçelden ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı

Bürsin'in konuyla ilgili ne tepki vereceği ise henüz merak konusu...

8Hande Erçelden ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı

Öte yandan Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

9Hande Erçelden ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı

İddialara göre Bürsin, ayrılığın ilk günlerinde sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu.

10Hande Erçelden ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı

Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi. Bütün bu gelişmelerin ardından Söylemezsem Olmaz programında bomba bir iddia ortaya atıldı.

11Hande Erçelden ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı

Hande Erçel'in, marka yüzü olduğu Atasay Kuyumculuğun Genel Müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

12Hande Erçelden ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı

İkilinin marka kutlamasında bir araya geldikleri görüntüler sosyal medyaya sızdırıldı. Çıkan bu iddiaların ardından Hande Erçel'in yakın çevresine, "Kimseyle aşk yaşamıyorum. Kafamı dinleyeceğim bir süre" dediği öğrenildi.

13İSTEMEDEN AYRILDILAR İDDİASI

"İSTEMEDEN AYRILDILAR" İDDİASI

Ortaya atılan diğer bir iddiaya göre de; Hande Erçel ile Kerem Bürsin, istemeden ayrılmışlar. Erçel ve Bürsin'in menajerleri iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler.

Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Erçel ve Bürsin cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

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