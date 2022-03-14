Hande Erçel'den ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı!
Aşk bombaları ardı ardına patlıyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldı. Hande ERçel eski aşkıyla pozlarını Instagram'dan silip takipten çıkarırken, Kerem Bürsin yalnızca fotoğrafları kaldırdı. Çok geçmeden Kerem Bürsin'in adı yeni bir aşk dedikodusuna karıştı. Son gelen bilgilere göre Kerem Bürsin'in, ünlü bir spor spikeri ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yıllarca aşk yaşadıktan sonra uzun süre adı kimseyle anılmayan Kerem Bürsin, aşk orucunu Hande Erçel'le bozmuştu. Geçtiğimiz Nisan'da dizi setinde başlayan ilişkileriyle gündem olan ikili, 'reklam aşkı' iddialarıyla günlerce konuşulmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in Kerem Bürsin'i takibi bırakmasıyla dedikodu kazanı kaynadı. Dedikoducular Erçel'in reklamlarında rol aldığı mücevher firmasının sahibi Atasay Kamer ile aşk yaşadığını iddia etti.
"İSTEMEDEN AYRILDILAR" İDDİASI
Ortaya atılan diğer bir iddiaya göre de; Hande Erçel ile Kerem Bürsin, istemeden ayrılmışlar. Erçel ve Bürsin'in menajerleri iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler.
Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Erçel ve Bürsin cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.