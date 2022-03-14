Hande Erçel'den ayrılan Kerem Bürsin gönlünü bakın kime kaptırdı!

"İSTEMEDEN AYRILDILAR" İDDİASI

Ortaya atılan diğer bir iddiaya göre de; Hande Erçel ile Kerem Bürsin, istemeden ayrılmışlar. Erçel ve Bürsin'in menajerleri iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler.



Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Erçel ve Bürsin cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.