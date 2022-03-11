• 11 Mart 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti! İstemeden ayrılmışlar...
Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı. Dizi setinde başlayan aşklarını sonlandıran çift, birlikteliklerine nokta koyduğunu sosyal medya hamleleriyle belli etti. Fotoğrafları silen ikiliden Hande Erçel, Kerem Bürsin'i takip etmeyi de bıraktı. Sessiz sedasız biten ilişkinin ardından Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in neden ayrıldığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili ortaya atılan iddia ise herkesi şoke etti! İşte detaylar...
• 11 Mart 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:
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'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı sessiz sedasız bitti.
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Snob Magazin'in haberine göre; sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Erçel ve Bürsin cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.