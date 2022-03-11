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MagazinHande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti! İstemeden ayrılmışlar...
HaberlerMagazin Haberleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti! İstemeden ayrılmışlar...
• 11 Mart 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti! İstemeden ayrılmışlar...

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı. Dizi setinde başlayan aşklarını sonlandıran çift, birlikteliklerine nokta koyduğunu sosyal medya hamleleriyle belli etti. Fotoğrafları silen ikiliden Hande Erçel, Kerem Bürsin'i takip etmeyi de bıraktı. Sessiz sedasız biten ilişkinin ardından Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in neden ayrıldığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili ortaya atılan iddia ise herkesi şoke etti! İşte detaylar...

• 11 Mart 2022 - 11:06 • Son Güncelleme:
1Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...
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'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı sessiz sedasız bitti.

2Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu.

3Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi.

4Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

Bütün bu gelişmelerin ardından sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

5İSTEMEDEN AYRILDILAR İDDİASI

"İSTEMEDEN AYRILDILAR" İDDİASI

İddiaya göre; Hande Erçel ile Kerem Bürsin istemeden ayrılmışlar.

6Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

Erçel ve Bürsin'in menajerleri iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler.

7Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

Snob Magazin'in haberine göre; sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Erçel ve Bürsin cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

8NELER OLMUŞTU

NELER OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile meslektaşı Kerem Bürsin, rol aldıkları dizide tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı.

9Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

Birlikteliklerini Maldivler tatiline çıkarak ilan eden çift, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

10Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

Sosyal medyadan sık sık birlikte fotoğraf paylaşan çifte nazar değdi.

11Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

Her katıldıkları davette el ele poz veren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, yollarını ayırdığı öğrenildi.

12Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

Aşkın son bulduğunu ilk duyuran isim Hande Erçel oldu.

13Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

Erçel, sosyal medya hesabından önce aşk yorumlarını, sonra sevgilisiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı. Ayrıca takibi de bıraktı.

14Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'den de bir hamle geldi.

15Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

34 yaşındaki Kerem Bürsin de Hande Erçel ile pozlarını Instagram'dan kaldırdı.

16Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

Ancak yakışıklı oyuncu, 28 yaşındaki Erçel'i takip etmeye devam ediyor.

17Hande Erçel ve Kerem Bürsinin ayrılık sebebi şaşırttı, iddialar şoke etti İstemeden ayrılmışlar...

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