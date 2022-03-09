Hande Erçel, Kerem Bürsin'i tamamen sildi! Flaş hamle...
Başrolünde yer aldıkları romantik komedi türündeki dizinin setinden tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ilişkisinin bittiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan çiftten güzel oyuncu, 'ayrılık' iddialarını güçlendiren bir hamle yaptı.
2020-2021 yılları arasında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışan Erçel ve Bürsin, aşk haberlerini uzun süre reddettikten sonra birlikte çıktıkları Maldivler tatilinde birlikteliklerini ilan etmişti.
Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliden Hande Erçel, 'ayrılık' iddialarını güçlendiren bir hamlede bulundu. Bürsin ile çekilen fotoğraflarının tamamını silen Erçel, ayrıca ünlü oyuncuyu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.
34 yaşındaki Kerem Bürsin de Hande Erçel ile pozlarını Instagram'dan kaldırdı. Ancak yakışıklı oyuncu, 28 yaşındaki Erçel'i takip etmeye devam ediyor.
Caner Yıldırım'ın, fotoğraflarda Hande Erçel'in kalbine sevgilisi Kerem Bürsin'i etiketlemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Yakışıklı oyuncudan paylaşıma yorum gecikmemişti.
Ünlü oyuncu, 260 binden fazla beğeni alan kutlama fotoğrafının altına, kalp emojisiyle birlikte "Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza" notunu düşmüştü.