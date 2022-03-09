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MagazinHande Erçel, Kerem Bürsin'i tamamen sildi! Flaş hamle...
HaberlerMagazin Haberleri Hande Erçel, Kerem Bürsin'i tamamen sildi! Flaş hamle...
• 09 Mart 2022 - 14:43 • Son Güncelleme:

Hande Erçel, Kerem Bürsin'i tamamen sildi! Flaş hamle...

Başrolünde yer aldıkları romantik komedi türündeki dizinin setinden tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ilişkisinin bittiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan çiftten güzel oyuncu, 'ayrılık' iddialarını güçlendiren bir hamle yaptı.

• 09 Mart 2022 - 14:43 • Son Güncelleme:
1Hande Erçel, Kerem Bürsini tamamen sildi Flaş hamle...
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2020-2021 yılları arasında yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışan Erçel ve Bürsin, aşk haberlerini uzun süre reddettikten sonra birlikte çıktıkları Maldivler tatilinde birlikteliklerini ilan etmişti.

2ARTIK DÖNÜŞ YOK

"ARTIK DÖNÜŞ YOK"

Birliktelikleri devam eden oyuncu çift hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Bürsin'in, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu öne sürülmüştü. Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği belirtilmişti.

3Hande Erçel, Kerem Bürsini tamamen sildi Flaş hamle...

Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliden Hande Erçel, 'ayrılık' iddialarını güçlendiren bir hamlede bulundu. Bürsin ile çekilen fotoğraflarının tamamını silen Erçel, ayrıca ünlü oyuncuyu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

4Hande Erçel, Kerem Bürsini tamamen sildi Flaş hamle...

34 yaşındaki Kerem Bürsin de Hande Erçel ile pozlarını Instagram'dan kaldırdı. Ancak yakışıklı oyuncu, 28 yaşındaki Erçel'i takip etmeye devam ediyor.

5BAYILIYORUM SİZE VE BENİ HEP DIŞLAMANIZA

"BAYILIYORUM SİZE VE BENİ HEP DIŞLAMANIZA"

Öte yandan Gamze Erçel, yeni yaşını eşi Caner Yıldırım, kızı Mavi ve kardeşi ile birlikte kutlamıştı. Sapanca'ya giden ekipten Yıldırım, kutlama fotoğraflarını bir milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

6Hande Erçel, Kerem Bürsini tamamen sildi Flaş hamle...

Caner Yıldırım'ın, fotoğraflarda Hande Erçel'in kalbine sevgilisi Kerem Bürsin'i etiketlemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Yakışıklı oyuncudan paylaşıma yorum gecikmemişti.

Ünlü oyuncu, 260 binden fazla beğeni alan kutlama fotoğrafının altına, kalp emojisiyle birlikte "Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza" notunu düşmüştü.

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