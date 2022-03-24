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• 24 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:

Hande Doğandemir'den Onur Tuna yanıtı!

'Annemizi Saklarken' adlı dizide rol alan Hande Doğandemir, meslektaşı Hazal Türesan ile Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, daha önce yaptığı 'kriterim yok' açıklamasıyla ilgili konuşurken; Onur Tuna ile ayrılığının sorulması üzerine ise sessiz kaldı.

• 24 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
1Hande Doğandemirden Onur Tuna yanıtı
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"BUNU ÇOK ACIMASIZ BULUYORUM"Doğandemir, daha önce yaptığı "Sırf üzerinden kazanç elde etmek için dayatılan tüm algı yöntemlerini çok zalimce buluyorum. Zayıf ve güzel olmanın 'değerli' olmakla eş tutulduğu bir düzende yaşamak beni çok incitiyor. Mesela bir oyuncu olarak yeterince zayıf ve güzel değilsen, ne yeteneğinin ne yaptığın işlerin bir kıymeti oluyor. Bunu çok acımasız buluyorum. Kilo aldıysan ya da çok zayıfsan, saçlarında beyazların varsa veya cildin yeterince pürüzsüz değilse linç ediliyorsun" açıklamasının sorulması üzerine, "Bence her kadın yaşıyordur, illaki göz önünde olmak gerekmiyor" cevabını verdi.'Güneşi Beklerken', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Hayatımın Aşkı' gibi yapımlarla adını duyuran oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Hazal Türesan ile birlikte Etiler'de objektiflere takıldı.

2Hande Doğandemirden Onur Tuna yanıtı

Basın mesuplarıyla konuşan oyuncu, Kutsi ile başrollerini paylaştığı 'Annemizi Saklarken' dizisinin erken final yaptığı hatırlatılınca, "Ne yapalım, sağlık olsun. Herkes 'İzliyoruz' dedi ama erken bitti. Neden bitti, anlamadım. Çok güzel bir enerji yakalamıştık, ekibimiz de çok güzeldi. Çok emek veriyoruz, heyecanlanıyoruz. Yapacak bir şey yok, buna da alışıyorsunuz" şeklinde konuştu.

3BUNU ÇOK ACIMASIZ BULUYORUM

"BUNU ÇOK ACIMASIZ BULUYORUM"

Doğandemir, daha önce yaptığı "Sırf üzerinden kazanç elde etmek için dayatılan tüm algı yöntemlerini çok zalimce buluyorum. Zayıf ve güzel olmanın 'değerli' olmakla eş tutulduğu bir düzende yaşamak beni çok incitiyor. Mesela bir oyuncu olarak yeterince zayıf ve güzel değilsen, ne yeteneğinin ne yaptığın işlerin bir kıymeti oluyor. Bunu çok acımasız buluyorum. Kilo aldıysan ya da çok zayıfsan, saçlarında beyazların varsa veya cildin yeterince pürüzsüz değilse linç ediliyorsun" açıklamasının sorulması üzerine, "Bence her kadın yaşıyordur, illaki göz önünde olmak gerekmiyor" cevabını verdi.

4Hande Doğandemirden Onur Tuna yanıtı

36 yaşındaki güzel oyuncu, "Sizin başınıza böyle bir olay geldi mi?" sorusuna ise, "Çok özel bir şey gelemedi. Ben her kadının ve genç kızın bunu yaşadığını görerek söyledim" şeklinde yanıt verdi.

5ONUR TUNA SESSİZLİĞİ

ONUR TUNA SESSİZLİĞİ

Ünlü isime, geçtiğimiz aylarda 'aşk' konusunda yaptığı "Kriterim falan yok artık. Yaşım 36 oldu. Hayatımda güzel şeyler olmasını ben de istiyorum" açıklaması hatırlatılınca, "Şaka yaptım onda, kriter olmaz mı?" diye konuştu.

Doğandemir'e, meslektaşı Onur Tuna ile kısa süren birlikteliği sorulduğunda ise, "Onunla alakalı bir şey demeyeceğim" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncular, sessiz sedasız başladıkları ilişkilerini aynı şekilde bitirmişti.

6AŞKI BİR İHTİYAÇ OLARAK GÖRMÜYORUM

"AŞKI BİR İHTİYAÇ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz ağustos ayından kendisine dair merak edilenleri MAG okurlarıyla paylaşan oyuncu, "Başta mesafeli ve soğuk dursam da tanıdıkça hiç öyle olmadığımı söylerler. Sanırım bu özellik Ankaralı olmaktan geliyor. Kontrollü, planlı ve adaletli olmaya çalışıyorum ama genelde neşeli ve eğlenceliyimdir. Hiçbir zaman hırslı biri olamadım ama inandığım şeyin arkasından sonuna kadar giderim"açıklamasında bulunmuştu.

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