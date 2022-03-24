Hande Doğandemir'den Onur Tuna yanıtı!

"BUNU ÇOK ACIMASIZ BULUYORUM"Doğandemir, daha önce yaptığı "Sırf üzerinden kazanç elde etmek için dayatılan tüm algı yöntemlerini çok zalimce buluyorum. Zayıf ve güzel olmanın 'değerli' olmakla eş tutulduğu bir düzende yaşamak beni çok incitiyor. Mesela bir oyuncu olarak yeterince zayıf ve güzel değilsen, ne yeteneğinin ne yaptığın işlerin bir kıymeti oluyor. Bunu çok acımasız buluyorum. Kilo aldıysan ya da çok zayıfsan, saçlarında beyazların varsa veya cildin yeterince pürüzsüz değilse linç ediliyorsun" açıklamasının sorulması üzerine, "Bence her kadın yaşıyordur, illaki göz önünde olmak gerekmiyor" cevabını verdi.'Güneşi Beklerken', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Hayatımın Aşkı' gibi yapımlarla adını duyuran oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Hazal Türesan ile birlikte Etiler'de objektiflere takıldı.