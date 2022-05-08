• 08 Mayıs 2022 - 14:25 • Son Güncelleme:
Hande Doğandemir'den estetik açıklaması!
Annemizi Saklarken dizisi ile ekranlara dönüş yapan ancak bu diziden umduğunu bulamayan Hande Doğandemir, Women’s Shine dergisine konuştu.Doğandemir estetiğe karşı olmadığını söyledi.
• 08 Mayıs 2022 - 14:25 • Son Güncelleme:
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Women’s Shine dergisine konuşan Hande Doğandemir estetiğe karşı olmadığını söyledi. Oyuncu "Estetiğim yok, olsa söylerim. Ben doğallıktan yanayım ama bir gün ihtiyaç duyarsam yaptırırım."
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