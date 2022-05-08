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• 08 Mayıs 2022 - 14:25 • Son Güncelleme:

Hande Doğandemir'den estetik açıklaması!

Annemizi Saklarken dizisi ile ekranlara dönüş yapan ancak bu diziden umduğunu bulamayan Hande Doğandemir, Women’s Shine dergisine konuştu.Doğandemir estetiğe karşı olmadığını söyledi.

• 08 Mayıs 2022 - 14:25 • Son Güncelleme:
1Hande Doğandemirden estetik açıklaması
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Women’s Shine dergisine konuşan Hande Doğandemir estetiğe karşı olmadığını söyledi. Oyuncu "Estetiğim yok, olsa söylerim. Ben doğallıktan yanayım ama bir gün ihtiyaç duyarsam yaptırırım."

2BENİ ÜZEN TOPLUMSAL BASKI

'BENİ ÜZEN TOPLUMSAL BASKI'

"Beni üzen toplumsal baskı, dayatılan güzellik algısı. Bu algıya kapılmadan kendimizi sevebilmeyi öğrenmeliyiz" dedi.

3Hande Doğandemirden estetik açıklaması

Mükemmel olmak zorunda hissetmediğini söyleyen oyuncu "Biz toplumun olmamızı istedikleri kişiler olmayacağız."

4MÜKEMMEL OLMAK ZORUNDA DEĞİLİM

'MÜKEMMEL OLMAK ZORUNDA DEĞİLİM'

"Ben güzel, fit, mükemmel olmak zorunda değilim. Ben birinin eşi, sevgilisi, annesi olmak zorunda değilim. "

5Hande Doğandemirden estetik açıklaması

‘Dünyanın En Kötü İnsanı’ filminde şöyle bir söz geçiyor: ‘Kendi hayatımın yardımcı oyuncusu gibi hissediyorum.’ Bir tane hayatımız var ve o hayatın başrolü olmalıyız” dedi.

6Hande Doğandemirden estetik açıklaması

Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu beyaz sütyeni ve mini şortuyla paylaşım yaptı.

7Hande Doğandemirden estetik açıklaması

Doğandemir'in takipçileri o pozu çok beğendi. Bazıları, "Melek gibi", "Alev aldı buralar" gibi yorumlar düştü.

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