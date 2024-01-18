Hamza Dağ kimdir? AK Partili Hamza Dağ nereli, Hamza Dağ’ın AK Parti’deki görevi neydi? AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı? İşte Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri…

Hamza Dağ kimdir, AK Partili Hamza Dağ nereli? Hamza Dağ, 1980 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Hamza Dağ, İzmir İl Gençlik Kolları'nda başladığı siyasi kariyerine 2011 yılında 24. dönem İzmir Milletvekilliğine seçilerek devam etti. Peki, AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ mı oldu? İşte Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri hakkında merak edilenler...