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GündemHamza Dağ kimdir? AK Partili Hamza Dağ nereli, Hamza Dağ’ın AK Parti’deki görevi neydi? AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı? İşte Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri…
HaberlerGündem Haberleri Hamza Dağ kimdir? AK Partili Hamza Dağ nereli, Hamza Dağ’ın AK Parti’deki görevi neydi? AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı? İşte Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri…
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Hamza Dağ kimdir? AK Partili Hamza Dağ nereli, Hamza Dağ’ın AK Parti’deki görevi neydi? AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı? İşte Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri…

Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri ile ilgili aramalar arttı. AK Parti içinde çeşitli görevlerde bulunan Hamza Dağ en son Tanıtım ve Medya'dan sorumlu genel başkan olarak görev yapıyordu. İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yanı sıra 24, 25, 26 ve 27. dönem İzmir Milletvekili olarak seçilen Hamza Dağ, 2014 yılından itibaren AK Parti MKYK'da görev aldı. Peki, Hamza Dağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Hamza Dağ’ın AK Parti’deki görevi ne? AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı? AK Parti İzmir adayı kim oldu?

• 18 Ocak 2024 - 12:02 • Son Güncelleme:
• 18 Ocak 2024 - 12:02 • Son Güncelleme:
1Hamza Dağ kimdir AK Partili Hamza Dağ nereli, Hamza Dağ’ın AK Parti’deki görevi neydi AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı İşte Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri…

Hamza Dağ kimdir, AK Partili Hamza Dağ nereli? Hamza Dağ, 1980 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Hamza Dağ, İzmir İl Gençlik Kolları'nda başladığı siyasi kariyerine 2011 yılında 24. dönem İzmir Milletvekilliğine seçilerek devam etti. Peki, AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ mı oldu? İşte Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri hakkında merak edilenler...

2HAMZA DAĞ KİMDİR

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.

3Hamza Dağ kimdir AK Partili Hamza Dağ nereli, Hamza Dağ’ın AK Parti’deki görevi neydi AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı İşte Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri…

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongre’de İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

4Hamza Dağ kimdir AK Partili Hamza Dağ nereli, Hamza Dağ’ın AK Parti’deki görevi neydi AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı İşte Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri…

2011 seçimleri ile 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

5Hamza Dağ kimdir AK Partili Hamza Dağ nereli, Hamza Dağ’ın AK Parti’deki görevi neydi AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı İşte Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri…

2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde başkan yardımcılığı görevini yapmıştır.

6Hamza Dağ kimdir AK Partili Hamza Dağ nereli, Hamza Dağ’ın AK Parti’deki görevi neydi AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı İşte Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri…

2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan Kongre ve 7 Ekim 2023’teki 4. Olağanüstü Kongre’de MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Hamza DAĞ evli ve 4 çocuk babasıdır.