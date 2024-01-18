Hamza Dağ kimdir? AK Partili Hamza Dağ nereli, Hamza Dağ’ın AK Parti’deki görevi neydi? AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı? İşte Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri…
Hamza Dağ hayatı ve siyasi kariyeri ile ilgili aramalar arttı. AK Parti içinde çeşitli görevlerde bulunan Hamza Dağ en son Tanıtım ve Medya'dan sorumlu genel başkan olarak görev yapıyordu. İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yanı sıra 24, 25, 26 ve 27. dönem İzmir Milletvekili olarak seçilen Hamza Dağ, 2014 yılından itibaren AK Parti MKYK'da görev aldı. Peki, Hamza Dağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Hamza Dağ’ın AK Parti’deki görevi ne? AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ mı? AK Parti İzmir adayı kim oldu?
• 18 Ocak 2024 - 12:02 • Son Güncelleme:
• 18 Ocak 2024 - 12:02 • Son Güncelleme: