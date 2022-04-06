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MagazinHamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yine adından söz ettirdi! 'Tersten bile kusursuz'
HaberlerMagazin Haberleri Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yine adından söz ettirdi! 'Tersten bile kusursuz'
• 06 Nisan 2022 - 17:04 • Son Güncelleme:

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yine adından söz ettirdi! 'Tersten bile kusursuz'

Hamdi Alkan'ın yurt dışında yaşayan kızı Zeynep Alkan, amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

• 06 Nisan 2022 - 17:04 • Son Güncelleme:
1Hamdi Alkanın kızı Zeynep Alkan yine adından söz ettirdi Tersten bile kusursuz
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Oyuncu ve içerik üreticisi Zeynep Alkan Instagram pozlarıyla gündeme geliyor. Tatil yaptığı anların fotoğraflarını Instagram hesabına yükleyen Alkan aynı zamanda cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Zeynep Alkan amuda kalktığı pozunu paylaştı.

2ZEYNEP ALKAN AMUDA KALKTI

ZEYNEP ALKAN AMUDA KALKTI

Zeynep Alkan Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Seyahat karelerini paylaşan Alkan, aynı zamanda tarzıyla da dikkat çekiyor.

3Hamdi Alkanın kızı Zeynep Alkan yine adından söz ettirdi Tersten bile kusursuz

Amuda kalktığı pozunu Instagram hesabından paylaşan Alkan'a, 'Tersten bile kusursuz', 'Fizik süper', 'Belin kırılacak' gibi yorumlar geldi.

4Hamdi Alkanın kızı Zeynep Alkan yine adından söz ettirdi Tersten bile kusursuz

13 Ekim 1998 İstanbul doğumlu Zeynep Alkan 23 yaşındadır.

5Hamdi Alkanın kızı Zeynep Alkan yine adından söz ettirdi Tersten bile kusursuz

Hayat Bazen Tatlıdır, Arti, Hedefim Sensin, Kırk Yalan gibi projelerde oyunculuk yaptı.

6Hamdi Alkanın kızı Zeynep Alkan yine adından söz ettirdi Tersten bile kusursuz
7Hamdi Alkanın kızı Zeynep Alkan yine adından söz ettirdi Tersten bile kusursuz

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