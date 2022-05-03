Halsey, sosyal medyada gündem oldu! Türk hayranlarını sevindiren mesaj!
Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Instagram hesabından Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Türk hayranlarını sevindirdi. Ünlü isim, bayram paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Türk sevgilisi Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
DEMET AKALIN'DAN YORUM GECİKMEDİ
Sosyal medyada da tarzıyla adından söz ettiren Halsey'e Demet Akalın'dan da yorum gecikmemişti. Kendini tutamayan ünlü isim, Popbizde adlı Instagram sayfasına yorum yapmıştı.
49 yaşındaki Akalın, Halsey'in pozu için; "Bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Hayır her şey meydanda bir de" demişti.
"BİT KAFA"
Alev Aydın'dan olan oğlu Ender Ridley'in fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşan Halsey; geçtiğimiz aylarda, bebeğinin son halini de paylaşmıştı.
Şarkıcı, paylaşımına; "Senle dolu bir yıl için sabırsızlanıyorum" notunu yazmıştı. Alev Aydan da sevgilisinin paylaşımının altına "Bit kafa" yorumunu düşmüştü. Halsey, beş aylık oğlunun görüntülerine sosyal medyada çok fazla yer vermediği için, son paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi görmüştü.
HAYRANLARINI KIRMADI
Alev Aydın'ın babasını ziyaret etmek için ikinci kez Türkiye'ye gelen Halsey, sevenlerini de kırmamıştı. Kendisini tanıyarak yanına gelen hayranlarıyla adeta sarmaş dolaş olan şarkıcı, fotoğraf isteklerini de geri çevirmemişti.
Objektiflere poz veren Halsey'in neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmamıştı.
"YİNE AMELİYAT OLDUM"
Halsey, önceki ay ise Instagram hesabından ameliyat olduğunu duyurup, öncesinde çektiği bir pozunu paylaşmış ve şu mesajı yazdı:
En son Grammy'e 2017'de katılmıştım ve bu, ilk Endometriozis (Çikolata Kisti) ameliyatımdan 3 gün sonraydı. Kırmızı halıda dikişlerimle yürümüştüm. Şansın böylesi, yarın yıllar sonra yeniden Grammy’e katılacağım ve yine 3 gün önce ameliyat oldum. Bunu söylüyorum ki, eğer beni görürseniz nazik olun. Kırılganım. Kırılganım ama heyecanlıyım.
TÜRK HAYRANLARINI SEVİNDİREN PAYLAŞIM
Dünyaca ünlü şarkıcı, son olarak aktif olarak kullandığı 29.3 milyon takipçili sosyal medya hesabından Türk hayranlarını sevindirecek bir paylaşımda bulundu.
Türk kültürüne aşina olan Halsey, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yetiştirdiği çileklerin fotoğrafını yayınlayıp, "Benim bahçemden sizinkine, bayramınız mübarek olsun" diye yazdı.
Ünlü ismin bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyanın gündemine oturdu.
"NAZAR DEĞMESİN"
Öte yandan baba olmanın sevincini yaşayan Alev Aydın, oğlu Ender Ridley ile fotoğrafını geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, eşi ve oğlunun pozuna kayıtsız kalamamıştı.
Halsey, Aydın'ın gönderisine, "Nazar değmesin..." yorumunu yapmış ve kalp emojileri eklemeyi ihmal etmemişti. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcının bu yanıtına, Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum gelmişti.