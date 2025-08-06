Hakkari'ye Endonezyalı gelin geldi: Aşkları kıtaları aştı

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İki ay önce Endonezya’da ilk düğünlerini yaptıklarını söyleyen Durgun, oradaki düğünlerinin kendi kültürlerine göre daha sakin geçtiğini ifade etti. Durgun, "Kültürel olarak büyük bir çatışma yaşamadık ancak yemek kültürü beni zorladı" ifadelerini kullandı.