Hakan Taşıyan en büyük pişmanlığını açıkladı!

Karaciğer ve böbrek nakli olarak tekrar hayata dönen Hakan Taşıyan, 'Akşam Yıldızı' isimli programa konuk oldu. Hakan Taşıyan 25 yıl önce 'Sensiz İki Gün' ardından da 'Güz Gülleri' şarkılarıyla müzik piyasasına giren ve büyük ses getiren Hakan Taşıyan, 2020 yılında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir buçuk yıllık bir tedavi sürecinin ardından da kadavradan karaciğer, kız kardeşinden de böbrek nakli olarak tekrar hayata döndü.