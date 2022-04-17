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MagazinHakan Taşıyan en büyük pişmanlığını açıkladı!
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• 17 Nisan 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:

Hakan Taşıyan en büyük pişmanlığını açıkladı!

Karaciğer ve böbrek nakli olarak tekrar hayata dönen Hakan Taşıyan, en büyük pişmanlığının 'mesleği' olduğunu söyledi. Usta şarkıcı, “Engebeli bir yolculuğum oldu, zor şartlarda çalıştım. Keşke zamanım o ortamlarda geçmeseydi. Keşke böyle bir hayatım olmasaydı, mesleğim beni sağlığımdan etti. Oysa ben bir hukukçu olmak isterdim” dedi.

• 17 Nisan 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:
1Hakan Taşıyan en büyük pişmanlığını açıkladı
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Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, geçtiğimiz senelerde organ yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırışmış ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşmuştu. Kötü günleri geride bırakan Hakan Taşıyan, katıldığı bir programda en büyük pişmanlığını açıkladı.

2Hakan Taşıyan en büyük pişmanlığını açıkladı

Karaciğer ve böbrek nakli olarak tekrar hayata dönen Hakan Taşıyan, 'Akşam Yıldızı' isimli programa konuk oldu. Hakan Taşıyan 25 yıl önce 'Sensiz İki Gün' ardından da 'Güz Gülleri' şarkılarıyla müzik piyasasına giren ve büyük ses getiren Hakan Taşıyan, 2020 yılında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir buçuk yıllık bir tedavi sürecinin ardından da kadavradan karaciğer, kız kardeşinden de böbrek nakli olarak tekrar hayata döndü.

3Hakan Taşıyan en büyük pişmanlığını açıkladı

Yaşadığı zor günleri atlatan Hakan Taşıyan katıldığı bir programda, “Ölümle burun buruna geldiğiniz o günlerde keşke şunu yapsaydım ya da yapmasaydım dediğiniz oldu mu?” sorusuna şu şekilde cevap verdi, “Ankara'da doğup büyüdüm, 9 kardeşiz kalabalık bir aileyiz. Benim babam da müzisyendi, çok küçük yaşta onunla birlikte gece hayatının içine girdim, eğlence mekanlarının içinde geçti yıllarım.

4Hakan Taşıyan en büyük pişmanlığını açıkladı

Engebeli bir yolculuğum oldu, zor şartlarda çalıştım gece alemi, müzikhollerde çalıştım.

5Hakan Taşıyan en büyük pişmanlığını açıkladı

Pişkinlik verdi o hayat bana, alacağım dersi aldım ama keşke zamanım öyle geçmeseydi ona üzülüyorum. Yazık o zamanıma yazık, keşke böyle bir hayatım olmasaydı, mesleğim bana hastalık getirdi."

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