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Gündem Hakan Bayrakçı SONAR'ın 31 Mart seçim anketinin sonuçlarını CNN Türk'te açıkladı
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Hakan Bayrakçı SONAR'ın 31 Mart seçim anketinin sonuçlarını CNN Türk'te açıkladı

Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı 31 Mart anket sonuçlarını CNN Türk'te açıkladı.

• 21 Mart 2024 - 07:28 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2024 - 07:28 • Son Güncelleme:
1 Hakan Bayrakçı SONARın 31 Mart seçim anketinin sonuçlarını CNN Türkte açıkladı

Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.

2 Hakan Bayrakçı SONARın 31 Mart seçim anketinin sonuçlarını CNN Türkte açıkladı

SONAR'ın Beyoğlu anketinde AK Parti adayı aynı zamanda da mevcut Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yüzde 51,6 ile ilk sırada yer alırken CHP adayı İnan Güney yüzde 32,7 olarak görülüyor.

3 Hakan Bayrakçı SONARın 31 Mart seçim anketinin sonuçlarını CNN Türkte açıkladı

İstanbul Kağıthane Belediye Başkanlığı için yüzde 58,1 ile AK Parti adayı Mevlüt Öztekin ilk sırada yer alırken yüzde 25,2 ile CHP adayı Tonguç Çoban ikinci sırada yer aldı. İkisi ismi ise yüzde 5,8 ile DEM Parti adayı Burhan Damarlı takip ederken 4. sırada yüzde 5,2 oy oranı ile İYİ Parti adayı Mustafa Kürşat Ceylan yer alıyor.

4 Hakan Bayrakçı SONARın 31 Mart seçim anketinin sonuçlarını CNN Türkte açıkladı

Sarıyer'de CHP Adayı Mustafa Oktay Aksu yüzde 34,5, Bağımsız Aday ve mevcut Belediye Başkanı Şükrü Genç yüzde 27,1 AK Parti Adayı Hüseyin Coşkun yüzde 26,8 oy alıyor.

5 Hakan Bayrakçı SONARın 31 Mart seçim anketinin sonuçlarını CNN Türkte açıkladı

Ankara'nın en merak edilen ilçelerinden Etimesgut'ta ise MHP Adayı Enver Demirel yüzde 43,7 CHP Adayı Erdal Beşikçioğlu yüzde 41,1 İYİ Parti Adayı Hilmi Özer ise yüzde 5,6 oy alıyor.Bayrakçı, Etimesgut'daki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi: Erdal Beşikçioğlu iyi bir atak yapmış. 1 ay önce Enver Demirel 8-9 puan bulmuştuk. Enver Demirel'in tekrar kazanacağını düşünüyorum.

6 Hakan Bayrakçı SONARın 31 Mart seçim anketinin sonuçlarını CNN Türkte açıkladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde MHP Adayı Yunus Oğan yüzde 27,5 CHP Adayı Çetin Akın yüzde 27,3 Y. Refah Partisi yüzde 22,8 oy alıyor.

7 Hakan Bayrakçı SONARın 31 Mart seçim anketinin sonuçlarını CNN Türkte açıkladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için SONAR'ın son anketine göre; AK Parti Adayı Yücel Yılmaz yüzde 47,1 CHP Adayı Ahmet Akın yüzde 42,8 İYİ Parti Adayı Turhan Çömez yüzde 4 oy alıyor. Bayrakçı, Balıkesir'deki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi: Ahmet Akın'ın önde olduğuna dair birkaç anket gördüm. Bizim anketimizin sonucu bu. 1 Nisan'da göreceğiz.

8 Hakan Bayrakçı SONARın 31 Mart seçim anketinin sonuçlarını CNN Türkte açıkladı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Bağımsız Aday Hasan Avcı yüzde 31,9 AK Parti Adayı Mesut Eray yüzde 29,3 CHP Adayı 23,8 İYİ Parti Adayı Hakan Afşin Arıcan yüzde 9 oy alıyor.

9 Hakan Bayrakçı SONARın 31 Mart seçim anketinin sonuçlarını CNN Türkte açıkladı

Adapazarı Belediye Başkanlığı anketinde AK Parti Adayı Mutlu Işıksu yüzde 56 CHP Adayı Sabri Anıl Özkan yüzde 22,6 İYİ Parti Adayı Türker Ergül yüzde 8,5 oy alıyor.

10 Hakan Bayrakçı SONARın 31 Mart seçim anketinin sonuçlarını CNN Türkte açıkladı

İSTANBUL'DA SON DURUM NE? İstanbul'da son durumla ilgili açıklama yapan Bayrakçı, "İstanbul anketi çok önemli Ankara anketi de çok önemli. İkisini de Cuma ya da Cumartesi günü açıklayacağız. İstanbul için 3-4 gün daha istedim seçmenlerden çünkü verdiğim sonuç milimetrik olarak tutmalı. Farklar yok. DEM Parti başlangıçta aday göstermesine rağmen 4,5-5 puanlardaydı. Şimdilerde bu oran 1-1,'lara düşmüş durumda. İYİ Parti'de 4,5-5'lerdeydi orada da bir düşüş var. Yeniden Refah gücünü koruyarak 2,5-3'lerde oyunu koruyor. Murat Kurum 1 ay öncesine oranla atak yaptı. Hızla yaklaştı. Şimdi son durum kim önde onu yakalayacağız ve önümüzdeki 3 gün içinde paylaşacağız." ifadelerini kullandı.