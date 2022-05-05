Hailey Baldwin'in Met Gala partisindeki sütyenin fiyatı şoke etti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin Met Gala partisine damga vurdu. Geçtiğimiz ay geçici felç geçiren ve apar topar hastaneye kaldırılan ünlü model kalbinin delik olduğunu ve ameliyat olduğunu anlatmıştı. Ünlü model Baldwin kötü günleri geride bıraktı.