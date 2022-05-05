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MagazinHailey Baldwin'in Met Gala partisindeki sütyenin fiyatı şoke etti!
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• 05 Mayıs 2022 - 13:58 • Son Güncelleme:

Hailey Baldwin'in Met Gala partisindeki sütyenin fiyatı şoke etti!

Ünlülerin akın ettiği partide Hailey Baldwin kısacık şortu ve ışıltılı sütyeniyle dikkat çekti. Ünlü modelin sütyene ödediği para ise fiziğinin önüne geçti.

• 05 Mayıs 2022 - 13:58 • Son Güncelleme:
1Hailey Baldwinin Met Gala partisindeki sütyenin fiyatı şoke etti
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin Met Gala partisine damga vurdu. Geçtiğimiz ay geçici felç geçiren ve apar topar hastaneye kaldırılan ünlü model kalbinin delik olduğunu ve ameliyat olduğunu anlatmıştı. Ünlü model Baldwin kötü günleri geride bıraktı.

2Hailey Baldwinin Met Gala partisindeki sütyenin fiyatı şoke etti

Hailey Baldwin New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın after partisinde tüm dikkatleri üzerin çekti.

3Hailey Baldwinin Met Gala partisindeki sütyenin fiyatı şoke etti

Hailey Baldwin kısa şortu ve ceketinin içine girdiği sütyeniyle olay oldu. Modelin tasarım sütyenin fiyatı tam tamına 37 390 TL idi.

4Hailey Baldwinin Met Gala partisindeki sütyenin fiyatı şoke etti

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Hailey Baldwin'in Met Gala partisindeki sütyenin fiyatı şoke etti!

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