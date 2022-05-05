• 05 Mayıs 2022 - 13:58 • Son Güncelleme:
Hailey Baldwin'in Met Gala partisindeki sütyenin fiyatı şoke etti!
Ünlülerin akın ettiği partide Hailey Baldwin kısacık şortu ve ışıltılı sütyeniyle dikkat çekti. Ünlü modelin sütyene ödediği para ise fiziğinin önüne geçti.
• 05 Mayıs 2022 - 13:58 • Son Güncelleme:
1
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin Met Gala partisine damga vurdu. Geçtiğimiz ay geçici felç geçiren ve apar topar hastaneye kaldırılan ünlü model kalbinin delik olduğunu ve ameliyat olduğunu anlatmıştı. Ünlü model Baldwin kötü günleri geride bıraktı.
3