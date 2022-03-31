Haftada 4 gün çalışma, 3 gün izin! Maaşlar da düşmüyor, ülkeler harekete geçti

Bu süre, bir işyeri sendika sözleşmesi ile 10 saatlik bir iş gününe daha da uzatılabilecekken, programın direktörü Joe Ryle, “Benzer programlar ABD ve İrlanda'da başlayacak. Ayrıca Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da daha değişik planlar yapılacak” dedi.