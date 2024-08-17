Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı: Toz aşımı ve sağanak yağış geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 13°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



KARS 8°C, 26°CParçalı ve az bulutlu



MALATYA 19°C, 36°CParçalı ve az bulutlu



VAN 14°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.