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GündemHafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı: Toz aşımı ve sağanak yağış geliyor
HaberlerGündem Haberleri Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı: Toz aşımı ve sağanak yağış geliyor

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı: Toz aşımı ve sağanak yağış geliyor

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar ve toz aşımı hafta sonunda etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri, yarın (Pazar) öğleden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

• 17 Ağustos 2024 - 19:11 • Son Güncelleme:
• 17 Ağustos 2024 - 19:11 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 36°CAz bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°CAz bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 34°CAz bulutlu ve açık

5EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 32°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 35°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 39°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 36°CAz bulutlu ve açık

6AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 37°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 36°CAz bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 35°CAz bulutlu ve açık

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 31°CAz bulutlu ve açık

ÇANKIRI 13°C, 34°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 32°CAz bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 33°CAz bulutlu ve açık

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 14°C, 32°CAz bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 33°CAz bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 32°CAz bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 27°CAz bulutlu ve açık

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 35°CAz bulutlu ve açık

ARTVİN 17°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C, 31°CAz bulutlu ve açık

TRABZON 23°C, 29°CAz bulutlu ve açık

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 8°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°CParçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 23°C, 38°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 26°C, 39°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 27°C, 37°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 28°C, 40°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı