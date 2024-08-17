Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji saat vererek uyardı: Toz aşımı ve sağanak yağış geliyor
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar ve toz aşımı hafta sonunda etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevreleri, yarın (Pazar) öğleden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
• 17 Ağustos 2024 - 19:11 • Son Güncelleme:
• 17 Ağustos 2024 - 19:11 • Son Güncelleme: