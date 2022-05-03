Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik iddialarına sessiz kalmadı!

Dinçerler konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

“Çocukluğumdan beri ticaretin içinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler’in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına, ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid’in konkordato talebinde bulunması sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.