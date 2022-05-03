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MagazinHadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik iddialarına sessiz kalmadı!
HaberlerMagazin Haberleri Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik iddialarına sessiz kalmadı!
• 03 Mayıs 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:

Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik iddialarına sessiz kalmadı!

Şarkıcı Hadise bayram tatilinde Kıbrıs'ta sahne aldı. Bir süredir birlikte olduğu işletmeci Mehmet Dinçerler ile evlendiği konuşulan ancak iddialar karşısında sessizliğini koruyan Hadise, haberleri doğruladı.

• 03 Mayıs 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:
1Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik iddialarına sessiz kalmadı
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Şarkıcı Hadise bir süredir işletmeci Mehmet Dinçerler ile birlikteydi. Çiftin mayıs ayında Nikah masasına oturacağı konuşuluyordu. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in önceki gün Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdukları iddia edildi. Sürpriz törene ait tek bir kare fotoğraf paylaşılmazken, her iki cephe de haberlere sessiz kaldı.

2EVLENDİKTEN SONRA İLK KEZ

"EVLENDİKTEN SONRA İLK KEZ"

Ünlü şarkıcı bayramı Kıbrıs'ta geçirdi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Hadise, evlilik haberini sahnede doğruladı.

Prenses şarkısını söyleyen Hadise "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum: Prensesler gibiydim baba evinde... Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için...Beni bu kadar güzel sevdiği için... Hep yanımda olduğu için..."

3TEKLİF OCAK AYINDA GELDİ

TEKLİF OCAK AYINDA GELDİ

Hadise, Mehmet Dinçerler'den ocan ayında evlilik teklifi aldı.

Dinçerler’in Evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına “Bölümümüz şimdi başlıyor.” notunu düştü.

4Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik iddialarına sessiz kalmadı

Mehmet Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı. Sürpriz evlilik teklifi sosyal medyada çok konuşuldu.

Dinçerler romantik teklif için hiçbir masraftan kaçınmadı ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldı.

5YÜZÜĞÜN FİYATI OLAY OLDU

YÜZÜĞÜN FİYATI OLAY OLDU

Aile şirketinin 130 milyon liralık borcu olduğu söylenen Mehmet Dinçerler’in Hadise’ye aldığı yüzük olay oldu. Dinçerler, Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı.

6Dinçerler konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

Dinçerler konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

“Çocukluğumdan beri ticaretin içinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler’in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına, ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid’in konkordato talebinde bulunması sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

7Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik iddialarına sessiz kalmadı

Şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım.”

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