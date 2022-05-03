Hadise, Mehmet Dinçerler ile evlilik iddialarına sessiz kalmadı!
Şarkıcı Hadise bayram tatilinde Kıbrıs'ta sahne aldı. Bir süredir birlikte olduğu işletmeci Mehmet Dinçerler ile evlendiği konuşulan ancak iddialar karşısında sessizliğini koruyan Hadise, haberleri doğruladı.
Şarkıcı Hadise bir süredir işletmeci Mehmet Dinçerler ile birlikteydi. Çiftin mayıs ayında Nikah masasına oturacağı konuşuluyordu. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in önceki gün Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdukları iddia edildi. Sürpriz törene ait tek bir kare fotoğraf paylaşılmazken, her iki cephe de haberlere sessiz kaldı.
"EVLENDİKTEN SONRA İLK KEZ"
Ünlü şarkıcı bayramı Kıbrıs'ta geçirdi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Hadise, evlilik haberini sahnede doğruladı.
Prenses şarkısını söyleyen Hadise "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum: Prensesler gibiydim baba evinde... Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için...Beni bu kadar güzel sevdiği için... Hep yanımda olduğu için..."
Dinçerler konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:
“Çocukluğumdan beri ticaretin içinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler’in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına, ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid’in konkordato talebinde bulunması sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.