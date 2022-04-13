Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi? Bomba nikah detayı...

Aşk hayatında işleri rayın oturtan Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş adamı Mehmet Dinçerler’de buldu. İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.