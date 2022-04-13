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MagazinHadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi? Bomba nikah detayı...
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• 13 Nisan 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:

Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi? Bomba nikah detayı...

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile birlikte. Mutlu birliktelikleri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz ay nişanlandı. Evlilik hazırlığında olan ünlü popçu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba’nın düğününden kısa bir süre önce sevgilisi ile imam nikahı kıydı. İşte detaylar...

• 13 Nisan 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:
1Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi Bomba nikah detayı...
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Aşk hayatında işleri rayın oturtan Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş adamı Mehmet Dinçerler’de buldu. İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.

2Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi Bomba nikah detayı...

Sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, parmağındaki 3 milyon 133 bin 280 TL’lik yüzükle, sosyal medyayı adeta sallamıştı.

3Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi Bomba nikah detayı...

Mutlu bir birliktelikleri ile gündemden düşmeyen Dinçerler ile güzel popçu Hadise, evliliğe ilk adım attı.

4Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi Bomba nikah detayı...

Mehmet Dinçerler, ailesini de alıp şarkıcıyı istemeye gitti. Ünlü çift 15 Mart'ta aile arasında nişanlandı.

5Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi Bomba nikah detayı...

36 yaşındaki Hadise evlilik yolunda ilk adımı attığı Mehmet Dinçerler ile kardeşi Tuğba’nın düğününe katılmıştı. Aile pozu veren Hadise, müstakbel kayınvalidesi ve görümceleriyle bol bol eğlenmişti.

6Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi Bomba nikah detayı...

tv100'den Pınar Efe'nin haberine göre; Hadise, sevgilisinin kardeşi Tuğba'nın düğününden kısa bir süre önce Dinçerler ile imam nikahı kıydı.

7Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi Bomba nikah detayı...

Evlenmek için çok beklemek istemeyen aşıklar, harekete geçti. Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler, şıu sıralar düğün mekanı arayışında.

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