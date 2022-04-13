• 13 Nisan 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:
Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi mi? Bomba nikah detayı...
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile birlikte. Mutlu birliktelikleri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz ay nişanlandı. Evlilik hazırlığında olan ünlü popçu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba’nın düğününden kısa bir süre önce sevgilisi ile imam nikahı kıydı. İşte detaylar...
• 13 Nisan 2022 - 13:48 • Son Güncelleme:
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Aşk hayatında işleri rayın oturtan Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş adamı Mehmet Dinçerler’de buldu. İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldı.
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tv100'den Pınar Efe'nin haberine göre; Hadise, sevgilisinin kardeşi Tuğba'nın düğününden kısa bir süre önce Dinçerler ile imam nikahı kıydı.
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