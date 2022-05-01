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Magazin'Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi' iddiası! O fotoğraf ortaya çıktı... Düğünde dikkat çeken yasak
HaberlerMagazin Haberleri 'Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi' iddiası! O fotoğraf ortaya çıktı... Düğünde dikkat çeken yasak
• 01 Mayıs 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:

'Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi' iddiası! O fotoğraf ortaya çıktı... Düğünde dikkat çeken yasak

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in sessiz sedasız evlendiği konuşuluyor. Hadise tarafından davetlilere bir uyarı yapıldığı ve çok net bir yasak getirdiği iddia edildi. Öte yandan Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler, Çırağan Sarayı'ndan bir paylaşım yaptı. Bu kareler Hadise ile Mehmet Dinçerler nikahından şeklinde yorumlandı. İşte detaylar...

• 01 Mayıs 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:
1Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi iddiası O fotoğraf ortaya çıktı... Düğünde dikkat çeken yasak
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Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise Açıkgöz ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, evlilik kararı almıştı. Hadise, geçtiğimiz ocak ayında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile iş insanıyla nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

2KONSERİNDE NİŞAN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

KONSERİNDE NİŞAN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan şarkıcı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda verdiği konserde hem sevenlerine hem de nişanlısına bir sürpriz yapmıştı.

3Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi iddiası O fotoğraf ortaya çıktı... Düğünde dikkat çeken yasak

Sahneye getirilen tabureye oturan Hadise, Mehmet Dinçerler için Sam Smith’in “Lay Me Down” şarkısını seslendirmişti. Konser alanında romantizm rüzgârları eserken, dev ekrana ünlü çiftin nişanından kareler yansıtılmıştı.

4DÜŞMEKTEN KORKMA

"DÜŞMEKTEN KORKMA"

Şarkıcı, metnini de kendi yazdığı videoda sevenlerine; “Düştüysen kalk. Düşmekten, koşmaktan, yürümekten korkma. Kendini sev. Dans et, eğlen, ağla, gül, mutlu ol, mutsuz ol; hayat böyle bir şey. Ne olursa olsun kendini sev ve yürü" diye seslenmişti.

5EVLENDİLER İDDİASI

'EVLENDİLER İDDİASI'

Çiftin dün akşam nikah masasına oturduğu iddia edildi. Nikahın aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleştiği konuşuluyor.

6FOTOĞRAF RİCASI

FOTOĞRAF RİCASI

Snob Magazin'in iddiasına göre; Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulundu.

7Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi iddiası O fotoğraf ortaya çıktı... Düğünde dikkat çeken yasak

Ancak Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi Tuğba Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir düğünden paylaşım yaptı.

8Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi iddiası O fotoğraf ortaya çıktı... Düğünde dikkat çeken yasak

Dinçerler gelin çiçeği ile verdiği bir pozu da yayınladı. Tuğba Dinçerler'in paylaştığı bu kareler, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nikahından olarak yorumlandı.

93 MİLYON TLLİK YÜZÜK

3 MİLYON TL'LİK YÜZÜK

Dinçerler'in sevgilisi Hadise'ye evlenme teklifinde bir detay çok konuşulmuştu. 34 yaşındaki iş insanının romantik teklif için güzel şarkıcıya 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.

10Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi iddiası O fotoğraf ortaya çıktı... Düğünde dikkat çeken yasak

Dinçerler, bu haber sonrası şirketinin borçlarından dolayı gündeme gelmişti. Evlilik teklifi sırasında hediye ettiği tektaşın, Dinçerler Ailesi’nde krize neden olduğu iddia edilmişti.

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