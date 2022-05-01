'Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi' iddiası! O fotoğraf ortaya çıktı... Düğünde dikkat çeken yasak

"DÜŞMEKTEN KORKMA"

Şarkıcı, metnini de kendi yazdığı videoda sevenlerine; “Düştüysen kalk. Düşmekten, koşmaktan, yürümekten korkma. Kendini sev. Dans et, eğlen, ağla, gül, mutlu ol, mutsuz ol; hayat böyle bir şey. Ne olursa olsun kendini sev ve yürü" diye seslenmişti.