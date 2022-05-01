'Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi' iddiası! O fotoğraf ortaya çıktı... Düğünde dikkat çeken yasak
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in sessiz sedasız evlendiği konuşuluyor. Hadise tarafından davetlilere bir uyarı yapıldığı ve çok net bir yasak getirdiği iddia edildi. Öte yandan Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler, Çırağan Sarayı'ndan bir paylaşım yaptı. Bu kareler Hadise ile Mehmet Dinçerler nikahından şeklinde yorumlandı. İşte detaylar...
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise Açıkgöz ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, evlilik kararı almıştı. Hadise, geçtiğimiz ocak ayında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile iş insanıyla nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.
KONSERİNDE NİŞAN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI
15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan şarkıcı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda verdiği konserde hem sevenlerine hem de nişanlısına bir sürpriz yapmıştı.
FOTOĞRAF RİCASI
Snob Magazin'in iddiasına göre; Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulundu.
Dinçerler, bu haber sonrası şirketinin borçlarından dolayı gündeme gelmişti. Evlilik teklifi sırasında hediye ettiği tektaşın, Dinçerler Ailesi’nde krize neden olduğu iddia edilmişti.