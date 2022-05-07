Hadise, eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler'de! 'Kalbimi çalar bu deniz'
Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlendi. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ünlü popçu, nişan sonrası Dinçerler ile gittikleri Maldivler tatilinde çekilen renkli pozları Instagram hesabından yayınladı. İşte Hadise'nin çok konuşulan paylaşımı...
Hadise, geçtiğimiz ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. İş insanına 'Evet' diyen şarkıcı, güzel haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Tektaşını gösteren popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı.
3 MİLYON TL'LİK YÜZÜK KRİZ ÇIKARDI!
Mehmet Dinçerler romantik teklif için masraftan kaçınmadı ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldı. Aile şirketinin 130 milyon TL borcu olduğu öne sürülen iş insanının, Hadise’ye hediye ettiği tektaşın, Dinçerler Ailesi’nde krize neden olduğu iddia edildi.
15 MART'TA NİŞAN
Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta ailesiyle birlikte kız istemeye gitti. Ünlü popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz de nişan için Belçika’dan İstanbul’a geldi. Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı atlamadı. Her şeyi Türk geleneklerine göre yapan aile, Hadise'yi annesinden istedi. Böylece ikili evlilik yolunda ilk adımı attı.
SÜRPRİZ NİKÂH
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da gözlerden uzak şekilde Çırağan Sarayı'nda evlendi. Nikâha sadece 20 kişi davet eden ünlü çift, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasakladı.
Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum; 'Prensesler gibiydim baba evinde'. Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği için, hep yanımda olduğu için.
MALDİVLER TATİLİNDEN KARELERİ PAYLAŞTI
Düğün yapıp yapmayacakları merak konusu olan çift, nişan sonrası yaptıkları Maldivler tatilinden görüntüler ile gündeme geldi.