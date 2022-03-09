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MagazinHadise erkek fenomenle pişti oldu! Sosyal medya sallandı...
HaberlerMagazin Haberleri Hadise erkek fenomenle pişti oldu! Sosyal medya sallandı...
• 09 Mart 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:

Hadise erkek fenomenle pişti oldu! Sosyal medya sallandı...

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Valentino defilesine katılan Hadise, renkli kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Tarzıyla beğeni toplarken sosyal medyaya yansıyan bir pişti ise güldürdü. Erkek fenomenle pişti olması "Yılın piştisi Hadise'den geldi" yorumları yaptırdı. .

• 09 Mart 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:
1Hadise erkek fenomenle pişti oldu Sosyal medya sallandı...
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Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Valentino defilesine katılan Hadise, renkli kombiniyle günlerce konuşuldu.

2Hadise erkek fenomenle pişti oldu Sosyal medya sallandı...

Her zamankinin aksine doğal bir göz makyajı yapan popçunun tarzı, birçok kişi tarafından beğeni topladı.

3Hadise erkek fenomenle pişti oldu Sosyal medya sallandı...

Önceki gün sosyal medyaya yansıyan bir pişti ise kısa sürede gündeme oturdu.

4Hadise erkek fenomenle pişti oldu Sosyal medya sallandı...

Güzel popçu, dünyaca ünlü stil ikonlarından Fredrik Robertsson ile pişti oldu. Genç fenomen, tüylü kombinini Hadise'nin aksine siyah bot ve çantayla kombinledi.

5Hadise erkek fenomenle pişti oldu Sosyal medya sallandı...

İşte o pişti...

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