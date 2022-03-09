• 09 Mart 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:
Hadise erkek fenomenle pişti oldu! Sosyal medya sallandı...
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Valentino defilesine katılan Hadise, renkli kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Tarzıyla beğeni toplarken sosyal medyaya yansıyan bir pişti ise güldürdü. Erkek fenomenle pişti olması "Yılın piştisi Hadise'den geldi" yorumları yaptırdı. .
• 09 Mart 2022 - 12:42 • Son Güncelleme:
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Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Valentino defilesine katılan Hadise, renkli kombiniyle günlerce konuşuldu.