Güzel görünmek uğruna kabusu yaşadı: Basit bir iğne olduğunu düşündüm, yüzümü felç etti
Güzel görünmek uğruna gençlik aşısı yaptırmak isteyen ve arkadaşının tavsiyesiyle yaklaşık bir ay önce Bursa'da özel bir kliniğe giden 38 yaşındaki iç mimar Elif Avcı, operasyon sonrası büyük bir şok yaşadı. Genç kadın, aşı sonrasında yüz felci geçirerek mimiklerini hareket ettiremez hale geldi. Avcı, yaşadığı bu olumsuz durumun ardından, rızası olmadan klinikteki doktorun bazı işlemler gerçekleştirdiğini iddia etti. Yüz felci nedeniyle yaşam kalitesinin ciddi şekilde etkilendiğini belirten Avcı, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hukuki adımlar atacağını açıkladı.
• 08 Haziran 2025 - 08:26 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2025 - 08:26 • Son Güncelleme: