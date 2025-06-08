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Güzel görünmek uğruna kabusu yaşadı: Basit bir iğne olduğunu düşündüm, yüzümü felç etti

Güzel görünmek uğruna gençlik aşısı yaptırmak isteyen ve arkadaşının tavsiyesiyle yaklaşık bir ay önce Bursa'da özel bir kliniğe giden 38 yaşındaki iç mimar Elif Avcı, operasyon sonrası büyük bir şok yaşadı. Genç kadın, aşı sonrasında yüz felci geçirerek mimiklerini hareket ettiremez hale geldi. Avcı, yaşadığı bu olumsuz durumun ardından, rızası olmadan klinikteki doktorun bazı işlemler gerçekleştirdiğini iddia etti. Yüz felci nedeniyle yaşam kalitesinin ciddi şekilde etkilendiğini belirten Avcı, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hukuki adımlar atacağını açıkladı.

• 08 Haziran 2025 - 08:26 • Son Güncelleme:
• 08 Haziran 2025 - 08:26 • Son Güncelleme:
1Güzel görünmek uğruna kabusu yaşadı: Basit bir iğne olduğunu düşündüm, yüzümü felç etti

İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki iç mimar Elif Avcı 1 ay önce arkadaş tavsiyesiyle gittiği Bursa'da özel bir klinikte gençlik aşısı yaptırdı. Genç kadın aşı sonrasında yüz felci geçirdi ve mimiklerini hareket ettiremez hale geldi.

2Güzel görünmek uğruna kabusu yaşadı: Basit bir iğne olduğunu düşündüm, yüzümü felç etti

Olayın ardından bir hastaneye giden Avcı yüzüne haberi olmadan çeşitli botoks işlemleri yapıldığını ve bu durumun yüz felci geçirmesine sebep olduğunu öğrendi. Kabusu yaşayan genç kadın Sabah'tan Hande Erdem'e konuştu. Avcı , "Güzelleşmek uğruna arkadaş tavsiyesiyle gittiğim klinikte kabusu yaşadım. Doğal ve ışıltılı görünmek için yaptırdığım, benim basit gördüğüm fakat sonucu hiç basit olmayan bir uygulamaydı. Bu tarz işlemleri yaptırmak isteyenler lütfen çok dikkatli olsunlar, 1 değil 5 kere düşünsünler. Çünkü canınız fazlasıyla yanabiliyor. Hem maddi hem manevi büyük zarara uğrayabiliyorsunuz. Maalesef güzelliğiniz elinizden kayabiliyor." dedi.

3Güzel görünmek uğruna kabusu yaşadı: Basit bir iğne olduğunu düşündüm, yüzümü felç etti

Arkadaşının tavsiyesi ile gittiği özel bir klinikte gençlik aşısı yaptırmak isteyen 38 yaşındaki iç mimar Elif Avcı, doktorun kendisinin izni olmadan yüzüne çeşitli işlemler gerçekleştirdiğini ve bunun sonucunda yüz felci geçirdiğini söyleyerek şunları kaydetti, "Ben bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Bursa'da özel bir klinikte mezoterapi yaptırmak istedim.

4Güzel görünmek uğruna kabusu yaşadı: Basit bir iğne olduğunu düşündüm, yüzümü felç etti

Şu an gençlik aşısı adı altında yapılan bir tedavi. Doğal ve ışıltılı görünmek için yaptırdığım, benim basit gördüğüm fakat sonucu hiç basit olmayan bir uygulamaydı. Benim gittiğim doktor bana 'sana gençlik aşısı yapacağım, cildin ışıl ışıl olacak, ince çizgilerin yok olacak ve çok mutlu olacaksın Elifciğim' dedi.

5Güzel görünmek uğruna kabusu yaşadı: Basit bir iğne olduğunu düşündüm, yüzümü felç etti

Tedavi öncesi botoks istemediğimi belirttiğim doktor benim yüzüme ful botoks gibi bir işlem yapmış. Yüzümü beton gibi hissetmeye başladım, mimiklerimi hareket ettiremez oldum. Kaç tane dermatoloğa, nöroloğa gittim, söyledikleri şey yüzüme fazla dozda vitamin enjekte edilmiş hem benim vücudum tepki vermiş hem de yapılan işlem benim istediğimle paralel bir işlem değil.

6Güzel görünmek uğruna kabusu yaşadı: Basit bir iğne olduğunu düşündüm, yüzümü felç etti

Yüzüm ilk etapta felç gibiydi, göründüğüm doktorlardan biri yüzün felç olmuş dedi. Olayın ardından doktoru defalarca aradım fakat ulaşamadım, telefonlarıma cevap vermiyor. Basit bir iğne olduğunu düşünerek arkadaşımın da tavsiyeleri üzerine araştırmadan gittim maalesef. İşlemden sonraki ilk 20 gün çok ağladım ben, çok üzüldüm çünkü çok korktum kime gittiğimi ve nasıl bir işlem yaptığını bilmediğim için.

7Güzel görünmek uğruna kabusu yaşadı: Basit bir iğne olduğunu düşündüm, yüzümü felç etti

Bu durumu çözmek için maddi manevi çok sıkıntı çektim. Yaşadığım bu durumdan ötürü işim, gücüm, sosyal hayatım durdu. Bu tarz işlem yaptırmak isteyenlere tavsiyem kesinlikle öncesinde çok iyi bir araştırma yapsınlar, güvenmedikleri yerlere gitmesinler. Sonucu sağlığınız açısından büyük zararlar doğurabiliyor."

8Güzel görünmek uğruna kabusu yaşadı: Basit bir iğne olduğunu düşündüm, yüzümü felç etti

Dermatolog Dr. Bilge Ateş, Her ay sahte botoks ürünlerinin uygulanması nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Güzelleşmek uğruna yapılan yanlış estetik tercihleri, insanların yaşamlarını riske atıyor. Bu nedenle halkımız, botoks ve diğer medikal estetik uygulamalarını mutlaka uzman doktorlara yaptırmalıdır. Estetik yaptırmadan önce iyi bir araştırma yapılması gerekiyor. Medikal estetik, yalnızca güzellik değil, aynı zamanda sağlığınızla da ilgilidir. Bu nedenle merdiven altı uygulamalardan uzak durun. Unutulmamalıdır ki güzelleşmek uğruna yapılan yanlış tercihler, hayatınızı riske atabilir. Sağlığınızı tehlikeye atmadan önce ikinci kez düşünün" ifadelerini kullandı.