Güzel görünmek uğruna kabusu yaşadı: Basit bir iğne olduğunu düşündüm, yüzümü felç etti

Olayın ardından bir hastaneye giden Avcı yüzüne haberi olmadan çeşitli botoks işlemleri yapıldığını ve bu durumun yüz felci geçirmesine sebep olduğunu öğrendi. Kabusu yaşayan genç kadın Sabah'tan Hande Erdem'e konuştu. Avcı , "Güzelleşmek uğruna arkadaş tavsiyesiyle gittiğim klinikte kabusu yaşadım. Doğal ve ışıltılı görünmek için yaptırdığım, benim basit gördüğüm fakat sonucu hiç basit olmayan bir uygulamaydı. Bu tarz işlemleri yaptırmak isteyenler lütfen çok dikkatli olsunlar, 1 değil 5 kere düşünsünler. Çünkü canınız fazlasıyla yanabiliyor. Hem maddi hem manevi büyük zarara uğrayabiliyorsunuz. Maalesef güzelliğiniz elinizden kayabiliyor." dedi.