Gürcistan'dan Erzincan'a geldi! Çiftçiliği öğrenen kadın, tarıma değer katıyor

Kısa sürede Türkçeyi öğrenen Nino, hayvancılık konusunda da son derece tecrübeli. 15 adet büyükbaş hayvanı bulunan Nino Eroğlu, her birine ayrı isimler verdiği hayvanlarıyla iyi bir bağ kurmuş. Onlara olan sevgisi tarif edilemeyecek cinsten.