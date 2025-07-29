Gurbetçiler Türkiye'de ilk oraya uğramaya başladı: Afyon'dan ülkeye yayıldı

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Otelin SPA Müdürü Raziye Kocaman da misafirlerin çamur banyolarını tedavi için tercih ettiğini kaydetti.



Zengin mineralli toprağın termal suyla mayalanması sonucu oluşan çamurun çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğini aktaran Kocaman, "Buraya her mevsim ilgi yoğun. Sadece yaşlılar değil, gençler de çamur banyosuna giriyor. Türkiye'nin her şehrinden gelen misafirlerimiz var. Yurt dışından da Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen gurbetçilerimiz var. Buradaki çamur banyolarında şifa bulanları gözümüzle görüyoruz." dedi.